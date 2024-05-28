Лукошко с деньгами. Закупщики ягод объявили цены этого года

В отношении сбора даров леса правила очень простые: закон позволяет всем находиться в лесах и собирать недревесные ресурсы, к ним относятся грибы и ягоды, для собственных нужд без каких бы то ни было ограничений и взимания платы, сообщил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. При этом никакого строго определения пределов этих самых собственных нужд не существует. На практике чаще всего это ограничение понимают так: ручной сбор, пусть даже и с применением специальных совков и грабелек — для себя, механизированный — уже нет, это предпринимательская деятельность. Она тоже возможна, но на арендованном лесном участке, с кучей оформленных бумаг и обязательной уплатой налога.