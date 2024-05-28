Лукошко с деньгами. Закупщики ягод объявили цены этого года

Сбор ягод в этом году может стать очень выгодным занятием, сообщил aif.ru управляющий партнер Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Андрей Михайленко. По предварительным данным, заготовительные конторы готовятся платить за дары леса значительно большие суммы, чем год или два назад.
Выгодный промысел
«Расценки, по которым заготовители будут принимать клюкву, скорее всего, поднимутся с 200−250 рублей до 350 рублей за 1 кг, бруснику — со 100−150 рублей до 250 рублей, чернику — со 100−140 рублей до 200 рублей, больше всего повысится стоимость морошки — была 200−400 рублей за 1 кг, станет около 1 тыс. рублей», — сказал он.
В отношении сбора даров леса правила очень простые: закон позволяет всем находиться в лесах и собирать недревесные ресурсы, к ним относятся грибы и ягоды, для собственных нужд без каких бы то ни было ограничений и взимания платы, сообщил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. При этом никакого строго определения пределов этих самых собственных нужд не существует. На практике чаще всего это ограничение понимают так: ручной сбор, пусть даже и с применением специальных совков и грабелек — для себя, механизированный — уже нет, это предпринимательская деятельность. Она тоже возможна, но на арендованном лесном участке, с кучей оформленных бумаг и обязательной уплатой налога.
«Но какой лесной инспектор сможет доказать, что человек, собравший пять литров земляники, сделал это для продажи, а не для семьи, — удивляется депутат. — Можно сдать заготовителям, можно продать на фермерском рынке, второй вариант обычно приносит чуть больше денег».
Сбором даров леса в той или иной степени промышляют несколько миллионов россиян, в основном жители сельской местности, говорит Михайленко. Есть компании, которые нанимают заготовителей, обещают сезонным работникам доход в 7 тысяч рублей в день и 300 тысяч рублей за сезон.
Цены в конкретных пунктах приема собранных грибов и ягод могут отличаться, добавляет Чаплин, перед выходом на промысел лучше уточнить, что почем можно сдать сегодня. Как правило, заготовители ожидают, что им доставят плоды без веток, листьев и прочего сора максимум через сутки после сбора. При этом ограничивают места промысла: не меньше 1 км от населенных пунктов, в стороне от дорог и полей, которые могут обрабатывать химикатами.
С пустым желудком
Рост закупочных расценок на дикорастущую ягоду, очевидно, приведет к повышению стоимости при розничной продаже черники, земляники и других даров леса. Скажутся и майские заморозки, которые побили цветущую ягоду в Псковской, Кировской, Пермской и Вологодской областях, а также на севере Белоруссии, считает член штаба ассоциации «Дикие ягоды» и руководитель компании «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов. В этих регионах урожай ожидается ниже среднего. Проблемы будут и у Европы, скандинавские страны пострадают от собственных санкций в отношении России, добавляет он.
«В Финляндии совсем не будет приезжих сборщиков по туристическим визам, вместо 3−4 тыс. человек к ним приедет от силы 1 тыс. по рабочим визам, — объясняет Самохвалов. — В Швеции вместо обычных 6 тыс. сборщиков приедут не более 3 тыс. человек. Несобранные объемы, — а это более 10 тысяч тонн ягоды — в Скандинавии спровоцируют дополнительный спрос на дикие ягоды из Карелии. Растет спрос — взлетают и цены».
Конкретные цены будут зависеть от региона и вида дикороса. Как обычно, белые дороже опят и лисичек, а в столице цены выше, чем в условном Петрозаводске, в этой части ничего не изменится.
В такой ситуации перспектива провести пару выходных на лесных полянах за сбором дикорастущих ягод строго для собственного потребления выглядит более чем привлекательной. Пополнить морозилку запасом витаминов на предстоящую зиму, провести пару дней на свежем воздухе и сократить расходы семейного бюджета — не самый плохой план в сложившейся ситуации.