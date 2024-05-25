Лукерья-Комарница. то можно и что нельзя делать 26 мая 2024 года

26 мая 2024 года православные вспоминают двух Гликерий — Ираклийскую и Новгородскую. Одну причислили к святым за преданность вере, смирение и долготерпение, вторую — после чудесных исцелений, начавшихся со дня перенесения ее останков в церковь.
На Руси Гликерию переименовали в Лукерью и дали ей два прозвища. Одно — Комарница — пошло от того, что наступала пора мошек и комаров. Другое — Гречишница — связано с обычаем сеять гречиху.
Кто такие Гликерия Ираклийская и Лаодикий, страж темничный
Первая Гликерия жила во II веке. Она происходила из знатного рода, ее отец был градоначальником Рима, потом перебрался в Троянополь, но умер, оставив дочь сиротой. Затем скончалась и ее мать. Девушка приняла крещение. Во время гонения на христиан при императоре Антонине Гликерия впала в немилость, отказавшись поклоняться идолу. Она твердо решила пострадать за Христа и в молитвах просила дать ей сил пережить все мучения.
Придя в капище, она стала просить Бога вразумить язычников и сокрушить идолов. В тот же момент статуя Зевса со страшным грохотом рухнула. В ярости жрецы приказали побить святую камнями, но ни один из них не долетел до нее.
На следующий день, когда Гликерию привели на истязания, в толпе появился Ангел. Тогда онемевший от ужаса правитель Савин приказал отвести девушку в темницу и запечатать дверь.
Когда через много дней градоначальник лично вошел в тюрьму, святая была жива и здорова — все это время в камеру являлись ангелы и снабжали ее пропитанием.
Отправившись в город Ираклию, правитель повел туда Гликерию. Там ее ужасно мучили, но раны чудесным образом затягивались. Утром ее страж Лаодикий подумал, что мученица сбежала, и боясь наказания, хотел свести счеты с жизнью. Но Гликерия остановила его. Стражник уверовал в Бога, вступился за Гликерию и его казнили.
Гликерия же была отдана на растерзание зверям. Однако дикая львица стала лизать ей ноги и ласкаться. Наконец святая с молитвой обратилась к Богу, прося взять ее к себе. Она услышала Голос с Неба и на нее бросилась другая львица, ласково одним ударом умертвив ее. А мощи святой стали источать целебное миро.
Кто такая Гликерия Новгородская?
Вторая Гликерия жила в XV веке и была дочерью старосты улицы Легощей в Новгороде. Про ее жизнь почти ничего не известно, кроме того, что жизнь вела праведную. Через несколько лет ее нетленные мощи, по свидетельству II Новгородской летописи, были обретены близ церкви в честь святых Флора и Лавра. Архиепископ Новгородский Леонид с собором священнослужителей предал их торжественному погребению в этом храме. От мощей Гликерии происходили множественные исцеления.
Что можно делать 26 мая 2024 года?
- Можно купаться в водоемах
- Хороший день для сбора целебных трав
- Отличный день, чтобы начать избавляться от вредных привычек
- Нужно стараться сдерживать свои эмоции
- Нужно убрать из дома старые и ненужные вещи
Что нельзя делать 26 мая 2024 года?
- Нельзя убивать комаров
- Нельзя плакать, даже от радости
- Нельзя никому одалживать свои вещи
- Нельзя оставлять волосы на расческе
- Нельзя приобретать большие и дорогие вещи