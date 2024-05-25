Лукерья-Комарница. то можно и что нельзя делать 26 мая 2024 года

Вторая Гликерия жила в XV веке и была дочерью старосты улицы Легощей в Новгороде. Про ее жизнь почти ничего не известно, кроме того, что жизнь вела праведную. Через несколько лет ее нетленные мощи, по свидетельству II Новгородской летописи, были обретены близ церкви в честь святых Флора и Лавра. Архиепископ Новгородский Леонид с собором священнослужителей предал их торжественному погребению в этом храме. От мощей Гликерии происходили множественные исцеления.