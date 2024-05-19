Лучший собеседник. Психолог рассказал, опасно ли говорить во сне

Разговоры во сне вызывают много вопросов — опасно ли это, о чем говорит. Что это за феномен, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Этот феномен мы называем сноговорение, или сомнелоквия. И тут важно понимать, что значит, что человек начал говорить во время сна. Кто-то говорит разборчиво, кто-то что-то проговаривает, есть даже сонный стон, когда люди буквально стонут во сне. Фактически это некий моторный аккомпанемент в структуре сна, это невнятные проявления.
Если человек плачет во сне, зовет на помощь, то можно сказать, что этот моторный вокализированный аккомпанемент, то есть речь, становится сопровождением сновидения. Это происходит, когда сновидение очень яркое, невыносимое для нервной системы и психики сновидца. В результате происходит сонная экспрессия, когда сон может сопровождаться не только какими-то двигательными моментами, но и голосом.
На что это может указывать?
Говорить во сне человек может по ряду случаев. Так, например, разговоры в ночи могут раздаваться в спальне на фоне посттравматического стресса. Кроме того, нередко говорят во сне люди с эмоциональным выгоранием. А еще с говорением сталкиваются люди, затопленные эмоциями и переживаниями, которые нервная система должна и не может, а также не успевает обработать.
Поговорить любят и люди с клиническим перфекционизмом, с обсессивно-компульсивным расстройством, которые постоянно все упорядочивают, стремятся к совершенству, идеализируют. Им свойственно сноговорение, так как их нервная система постоянно из-за жестких стандартов и придирчивости находится в режиме «быть собранным».
Сами люди зачастую не помнят, что они вообще говорили что-то во сне, они и не знают об этом, пока им не скажут близкие. Просыпаются от своего собственного разговора люди только в том случае, если сон очень яркий, кошмарный, насыщенный, может дополнительно появляться слезливость и эмоциональный осадок.
Опасно ли это?
Такое состояние неопасное, оно доброкачественное. Указывает на то, что с вами происходит в психическом здоровье и благополучии.
Важно четко понаблюдать, в какие периоды это проявляется, что позволит оценить, из-за чего, и какие моменты в жизни привели к такому эффекту. Также стоит оценить, насколько это состояние мешает вашему здоровому сну — высыпаетесь ли вы, страдает ли от этого ваш партнер, есть ли плач при этом.
Разговор во сне может быть и заменой классического сновидения, то есть когда человек не видит картинку, а для него она заменяется речью. В этом случае сновидения переходят в такую моторную функцию.