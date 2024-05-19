Лучший собеседник. Психолог рассказал, опасно ли говорить во сне

Говорить во сне человек может по ряду случаев. Так, например, разговоры в ночи могут раздаваться в спальне на фоне посттравматического стресса. Кроме того, нередко говорят во сне люди с эмоциональным выгоранием. А еще с говорением сталкиваются люди, затопленные эмоциями и переживаниями, которые нервная система должна и не может, а также не успевает обработать.