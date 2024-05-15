В самом начале персонаж не имел голоса и мало походил на себя взрослого. Первые короткие анимационные фильмы с Микки Маусом были нарисованы Абом Айверксом — главным компаньоном Уолта Диснея. Позже он стал настолько популярным, что появлялся и в полнометражных мультфильмах, на телевидении, различных вещах и в комиксах.
Главный мышонок в истории: что мы знаем о Микки Маусе
В американском мультфильме «Plane Crazy» 15 мая 1928 года благодаря Уолту Диснею родился Микки Маус — один из главных и запоминающихся символов компании Disney и американской поп-культуры.