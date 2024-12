Лучшие зарубежные поп-альбомы 2024 года

HIT ME HARD AND SOFT по звучанию напоминает раннее творчество певицы, однако между ним и дебютником «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» целых пять лет и это чувствуется в текстах. В них Айлиш запечатлела целый калейдоскоп любовных переживаний: от мыслей о бывшей девушке своего партнера, робких мечтаний о вечном чувстве до горечи неопределенности, радостей секса и одержимости. Все это в обрамлении электроники, акустической гитары, тягучих синтов выводится в узнаваемой интимной манере исполнения, за которую в свое время Билли и полюбили миллионы людей по всему миру.