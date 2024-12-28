Лучшие зарубежные поп-альбомы 2024 года

Эти треки вошли в его пластинки pretty и yustyna, вышедшие одна за другой в начале года. Это мрачный, сексуальный альтпоп в миксе с постпанком, электроникой и множеством других жанров. Он балансирует на грани вульгарности и тем самым навевает многим критикам ассоциации с ранним творчеством The Weeknd. Если вы пока знакомы только с i like the way you kiss me или она вообще каким-то магическим образом прошла мимо вас, стоит всё же ознакомиться с pretty и yustyna. При условии, что вы неравнодушны к мрачной музыке с отголосками 2010-х, конечно же.