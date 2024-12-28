Лучшие зарубежные поп-альбомы 2024 года

Уходящий 2024 год подарил любителям музыки множество ярких поп-релизов. Большие звёзды вернулись со свежими лонгплеями, давно ждавшие своего часа артисты-трудяги выпустили прорывные пластинки, а TikTok успел сделать из совсем неизвестных музыкантов обладателей треков с миллиардами стримов. В нашем топ-5 лучших зарубежных поп-альбомов вы найдёте представителей каждого из вышеперечисленных типов.
Charli XCX — BRAT.
Atlantic Recording Corporation.
Один из главных поп-культурных феноменов 2024-го, без которого сложно представить прошедшее лето. BRAT — это не только полюбившаяся миллионам слушателей ода тусовочному образу жизни, в которой смешались электропоп, гиперпоп, электроклэш и еще ряд жанров. Это личное высказывание и прорыв артистки, более 10 лет находившейся в числе поп-звезд второго эшелона.
На этот раз все сработало как надо: невероятно успешная маркетинговая кампания, завирусившаяся кислотно-зелёная обложка-мем, полюбившаяся в TikTok эстетика образа жизни brat girl summer — девушки, кочующей с вечеринки на вечеринку со вчерашним макияжем, и, конечно, музыка. BRAT трудно назвать экспериментальной пластинкой, но вот качественным танцевальным альбомом с яркими поп-хитами — более чем. Плюс Чарли удачно попала в активно развивающийся на мировом рынке тренд на электронную музыку, что подарило BRAT еще больше внимания. Хотя, казалось бы, куда уж больше.
Sabrina Carpenter — Short n" Sweet.
Island Records.
В 2024-м многие услышали имя Сабрины Карпентер впервые, однако в музиндустрии она давно: ее дебютный альбом Eyes Wide Open увидел свет аж в 2015 году. Все это время певица упорно трудилась, экспериментируя с образом, стилем, набирала аудиторию и взрослела.
Сейчас ей 25 лет, и она наконец-то пожинает плоды своей большой работы. Два сингла-миллиардника Espresso, Please Please Please, верхушки мировых чартов и пластинка Short n" Sweet, получившая признание критиков и миллионов слушателей. Эта музыка стала своеобразной альтернативой для тех, кто не поддался очарованию BRAT, и хотел чего-то более расслабленного и нежного. Однако на деле, если вслушаться, творчество Сабрины не такое зефирное, как кому-то может показаться. Под оболочкой расслабленного попа с отголосками ретро скрываются довольно откровенные тексты, полные неприкрытой иронии и даже грубости. Это подкупает на фоне не самых удачных релизов от признанных поп-див в лице Тейлор Свифт и Дуа Липы.
Billie Eilish — HIT ME HARD AND SOFT.
Intercsope Records.
Новый альбом Билли Айлиш ожидаемо стал большим событием в музиндустрии. К выходу своей третьей пластинки она подошла в статусе одного из самых прослушиваемых артистов в мире, так что миллионы стримов и топы чартов не заставили себя ждать.
HIT ME HARD AND SOFT по звучанию напоминает раннее творчество певицы, однако между ним и дебютником «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» целых пять лет и это чувствуется в текстах. В них Айлиш запечатлела целый калейдоскоп любовных переживаний: от мыслей о бывшей девушке своего партнера, робких мечтаний о вечном чувстве до горечи неопределенности, радостей секса и одержимости. Все это в обрамлении электроники, акустической гитары, тягучих синтов выводится в узнаваемой интимной манере исполнения, за которую в свое время Билли и полюбили миллионы людей по всему миру.
Artemas — pretty/yustyna.
Artemas.
Британский альт-поп-артист Artemas — настоящий TikTok-феномен, выстреливший в начале года. Количество прослушиваний на его главном хите i like the way you kiss me перевалило за миллиард только на платформах с открытой статистикой. Согласитесь, впечатляющие цифры для музыканта, о существовании которого мало кто знал до недавнего времени.
При этом Артемаса уже нельзя назвать артистом одного хита. Как минимум потому, что на момент выхода i like the way you kiss me у него уже был в дискографии вирусный сингл if u think i’m pretty, попавший в чарты Великобритании, Канады, Австралии и ряда европейских стран.
Эти треки вошли в его пластинки pretty и yustyna, вышедшие одна за другой в начале года. Это мрачный, сексуальный альтпоп в миксе с постпанком, электроникой и множеством других жанров. Он балансирует на грани вульгарности и тем самым навевает многим критикам ассоциации с ранним творчеством The Weeknd. Если вы пока знакомы только с i like the way you kiss me или она вообще каким-то магическим образом прошла мимо вас, стоит всё же ознакомиться с pretty и yustyna. При условии, что вы неравнодушны к мрачной музыке с отголосками 2010-х, конечно же.
Tyla — TYLA.
FAX Records.
Южноафриканская восходящая поп-звезда мощно заявила о себе в 2023-м с синглом Water. Пользуясь случаем и повышенным вниманием к себе, Тайла не стала затягивать с выпуском дебютника и в марте 2024-го представила пластинку TYLA.
Пульсирующий микс попа, амапиано и R&B получил сотни миллионов прослушиваний, а на фитах отметилась целая россыпь разномастных артистов. Среди них американские рэперы Трэвис Скотт и Gunna, ямайский диджей Skillibeng, нигерийская певица Tems, звезда латиноамериканской поп-сцены из США Becky G и многие другие. По этому набору можно понять, что Тайла серьезно настроена на покорение разных сегментов музыкального рынка. Что интересно, звучит она органично со всеми своими коллегами. Так что перед вами дебютник настоящего универсального солдата от мира поп-музыки.
В 2024-м вышло действительно немало достойных поп-альбомов, которые, к сожалению, в силу формата топ-5 мы не смогли включить в список. Послушать их, а также свежие релизы в других жанрах можно в HiFi-стриминге Звук. Доступ к платформе входит в подписку «СберПрайм» вместе с другими сервисами. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.