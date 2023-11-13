Лучшие месяцы для отпуска в 2024 году. Как выгодно уйти в отпуск, чтобы не потерять деньги?

Все отпуска можно разделить на оплачиваемые и неоплачиваемые. Уходя в оплачиваемый отпуск, сотрудник получает отпускные.

Отпускные — это средства, которые сотрудник получает за положенные ему дни отдыха вместо заработной платы.

Оплачиваемых отпусков в России несколько: например, отпуск по уходу за ребенком или ежегодный дополнительный отпуск. Однако чаще всего сотрудников интересует, как рассчитать оплату за ежегодный основной отпуск.

Все россияне, работающие официально и полный день по стандартному графику, имеют право отдыхать 28 календарных дней в году (некоторые специалисты отдыхают дольше, например, учителя могут претендовать на 56 дней отпуска). Если сотрудник увольняется, не отгуляв положенные дни, ему выплатят компенсацию за них, рассказал «Ленте.ру» профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Роман Близкий.

Как рассчитать отпускные?

Рассчитать среднедневной заработок. Чтобы вычислить примерную сумму отпускных, нужно зарплату за месяц поделить на 29,3 — это постоянное число, которое обозначает среднее количество календарных дней в месяце за весь год.

Рассчитать отпускные с точностью до рубля сложнее — для этого нужно знать средний заработок за расчетный период. Обычно он составляет 12 месяцев до месяца перед тем, в который сотрудник решил пойти в отпуск. Если сотрудник проработал в компании меньше года, то расчетный период равен отработанному времени. Заработок с прошлого места работы в счет не идет.

При этом компенсации, не связанные с оплатой труда, в расчет не входят. К ним относятся, например, отпускные, командировочные, оплата больничных листов и материальная помощь.

Среднедневной заработок умножить на количество дней отпуска. Например, ваша зарплата составляет 50 000 рублей, а отпуск — 28 дней. В таком случае отпускные будут равны 47 781,57 рублей: 50 000 делим на 29,3, чтобы получить сумму среднедневного заработка, а затем умножаем на 28 дней отпуска.

«Имеются и другие важные аспекты, которые нужно учитывать при расчете отпускных. Например, если заработная плата оказалась ниже уровня МРОТ, то отпускные выплачивается на основе МРОТ», — рассказала «Ленте.ру» бухгалтер по расчету зарплаты в «Точке» Ольга Голикова.

Если в состав среднего заработка входят премии, то их могут учитывать полностью или частично — в зависимости от критериев начисления премии. При этом в средний заработок не может входить более 12 ежемесячных или четырех квартальных премий.

Для расчета зарплаты и отпускных используют разные формулы, рассказала «Ленте.ру» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Зарплату начисляют только за отработанные дни, а отпускные — за количество календарных дней отпуска, умноженных на среднедневной заработок.

Из-за этого размер отпускных может быть больше зарплаты, меньше или примерно равен. Например, если оклад повысили незадолго до отпуска или если в месяце, в котором сотрудник решил уходить в отпуск, много нерабочих праздничных дней, сумма дохода будет меньше, отметила Ольга Голикова.

А вот если уйти в отпуск в месяц, в котором больше всего рабочих дней за год, то сумма дохода может быть выше обычной заработной платы. Например, в 2023 году больше всего рабочих дней было в августе — 23, а меньше всего — в январе, только 17. Такая же ситуация сложится, если сотрудник за последний год получил крупную премию: из-за нее стоимость одного рабочего дня будет ниже, чем стоимость отпускного.

Выгодным для отпуска месяцем с финансовой точки зрения считается тот, в котором наибольшее количество рабочих дней.

«Это связано с тем, что в такие месяцы, как январь и май, рабочих дней меньше обычного, поэтому рабочий день стоит дорого. Когда вы берете отпуск, то за дни отпуска вы теряете “дорогую” оплату по окладу и получаете стандартную оплату отпускных в виде среднего заработка», — пояснила Юлия Дятлова.

Например, ваш оклад составляет 100 000 рублей. Если взять отпуск на 14 календарных дней, из которых десять выпадает на рабочие дни, а четыре на выходные, выплаты будут отличаться в зависимости от месяца отпуска.

В январе 2024 года всего 17 рабочих дней. Праздничные дни не идут в счет отпуска, поэтому сумма дохода за месяц будет состоять из зарплаты за семь отработанных дней и отпускных. При условии, что сотрудник взял отпуск на 14 дней, четыре из которых выходные, отпускные будут насчитаны за остальные десять дней.

Для расчета зарплаты нужно оклад разделить на количество рабочих дней в месяце и умножить на количество дней в месяце, в которые сотрудник действительно работал: 100 000/ 17 (число рабочих дней в месяце) * 7 = 41 176.

А для расчета отпускных нужно оклад поделить на 29,3 и умножить на число дней отпуска: 100 000 / 29,3 * 14 = 47 781.

Общая сумма дохода за январь при зарплате 100 000 рублей будет равна 88 958 рублям.

В июле 2024 года будет 23 рабочих дня. Поэтому сумма дохода при условии 14 дней отпуска, четыре из которых выходные, будет состоять из зарплаты за 13 отработанных дней и отпускных.

100 000 / 23 * 13 = 56 521 — сумма зарплаты.

100 000 / 29,3 * 14 = 47 781 — сумма отпускных.

Общий доход составит 104 302 рубля.

Узнать, каких дней больше в месяце — рабочих или выходных — поможет производственный календарь.

На первом месте по финансовой выгоде для отпуска в 2024 году оказались июль и октябрь — в каждом из этих месяцев по 23 рабочих дня, рассказала «Ленте.ру» эксперт в области Трудового права и кадрового учета Ольга Смирнова. На втором месте находится август — в этом месяце 22 рабочих дня.

В апреле, сентябре, ноябре и декабре 21 рабочий день.

Беря отпуск в январе, можно продлить новогодние каникулы, но в таком случае придется потерять часть дохода, как видно из примера выше. Это самый невыгодный с финансовой точки зрения месяц для отпуска в 2024 году — в нем всего 17 рабочих дней.

«Если взять отпуск с 9 по 29 января, вы будете отдыхать целый месяц с 1 по 29 января, и у вас еще останется про запас неделя отпуска. При зарплате 80 000 рублей вы получите отпускных примерно 57 321 рубль плюс зарплату за два отработанных дня — 9411. Итого 66 732 рубля», — отметил Роман Близкий.