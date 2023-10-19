Лучше не начинать? В каком возрасте нужно прекращать пить кофе

Наши нормы по кофе самые жесткие

Но сначала несколько слов о нормах потребления кофе вообще. Они утверждены во многих странах, и по большей части, они основаны на содержании в кофеина в этом напитке. Это обосновано тем, что он является главным активным веществом в кофе, и у него немало негативных эффектов. И поэтому многие нормы относятся не только к кофе, но и к другим напиткам с кофеином.

В России есть официальный документ «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ», в котором для кофеина приведены два показателя: дневной адекватный уровень его потребления соответствует 50 мг кофеина, а верхний допустимый уровень потребления — 150 мг.

В Евросоюзе безопасная доза вдвое больше — 300 мг кофеина в день. А в США и Канаде «планка» еще выше. Например, эксперты Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) утверждают, что «у общей популяции здоровых взрослых нет повышенного риска развития потенциально нежелательных воздействий кофеина, если его поступление ограничивается 400 мг в день». Чтобы рассчитать свое потребление кофеина с кофе и другими напитками, можно ориентироваться на следующую таблицу.

Таблица. Содержание кофеина в напитках и продуктах*

А как быть старикам?

Но вот как быть пожилым людям? Многих волнует вопрос: в каком возрасте им надо отказываться от кофе?

На самом деле, этот вопрос не очень корректен. Ведь паспортный возраст может сильно отличаться от биологического, и пить или не пить кофе, человек должен решать лично в зависимости от своего состояния. Если напиток приносит удовольствие и не вызывает никаких побочных эффектов, то его можно пить и в очень преклонном возрасте. Но если даже у 40-летнего человека кофе повышает давление, вызывает сердцебиение, изжогу или бессонницу (это все типичные эффекты кофеина), то от него лучше отказаться.

Кстати, обычно так и бывает, человек в какой-то момент теряет интерес к этому напитку из-за его негативного эффекта. И это понятно, какой интерес пить кофе, когда, например, из-за него поднялось давление и трещит голова.

Кофе — враг молодежи?

Но на фоне всех этих рекомендаций сильно выделяется одно парадоксальное исследование, опубликованное в 2013 г. в известном научном журнале Mayo Clinic Proceedings («Труды Клиники Мэйо»). Ученые наблюдали более 40 тысяч человек и установили, что среди мужчин до 55 лет, выпивавших не менее 28 чашек кофе в неделю (т. е. примерно 4 чашки в день), смертность была выше на 56 процентов, а у женщин — в два с лишним раза! При этом людям старше 55 лет кофе уже ничуть не вредил — не повышал смертность. Как это объяснить?

Точного ответа на этот вопрос нет. Ученые, проводившие исследование, склонны думать, что негативное действие кофе на некоторых людей связано с генетической предрасположенностью — этот напиток не для них. Возможно, у них врожденные особенности обмена веществ, связанные с переработкой кофеина или других компонентов кофе. А их в этом напитке немало, около тысячи. Ведь кофе — это коктейль из полезных и вредных компонентов, и какие из них приводят к преждевременной смерти, ещё нужно разбираться и разбираться. К сожалению, это исследование не получило большого продолжения в научном мире. По сути, его замолчали.