Лучше есть перед сном: диетолог Редина рассказала о пользе и вреде фисташек

— Норма употребления фисташек в день зависит от состояния здоровья и физической активности каждого человека. Однако в среднем можно употреблять около 30−50 граммов этих орехов или примерно одну горсть в день. Но если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта или лишний вес, то стоит ограничиться несколькими орехами.