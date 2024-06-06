Лучшая бабушка в СССР: лучшие роли Татьяны Пельтцер

Главные роли Пельтцер, которые вспоминаются первыми — это, конечно, старушки из киносказок. Обычно это Баба-Яга, но необязательно. Она добрая, мудрая и за словом в карман не лезет. В некоторых фильмах роли совсем короткие, но, кажется, сказка без Татьяны Ивановны — и не сказка вовсе: с этой колдуньей на экране всегда становится тепло и спокойно. В «После дождичка…» она поет песенки, помогает герою и наказывает злодеев, решивших, что можно оскорбить старушку и сбежать безнаказанно.