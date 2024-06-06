Лучшая бабушка в СССР: лучшие роли Татьяны Пельтцер

6 июня — юбилей народной артистки СССР Татьяны Пельтцер, известной и любимой до сих пор благодаря своим киноролям «бабушек» — почти всегда небольшим, но невероятно ярким.
На театральную сцену актриса впервые вышла в 9 лет. За долгую карьеру сменила полтора десятка разных театров, а всенародную известность обрела в Театре Сатиры, где трудилась с 1947 года. Собрали подборку самых ярких киноролей Татьяны Ивановны на большом экране — отличный повод что-нибудь пересмотреть.
«Свадьба с приданым», 1953
Лукерья Похлёбкина.
Киноверсия спектакля Театра Сатиры, которая принесла актрисе первую всесоюзную славу. История любви двух бригадиров двух колхозов — классическое кино эпохи сталинского «малокартинья» с ярко раскрашенными и идеологически выверенными персонажами. И вот в этот самый мир врывается остроумная и живая Лукерья, которая добродушно шутит, переживает за героев и вспоминает свое далекое и не слишком соцреалистическое прошлое.
«Деревенский детектив», 1969
Глафира Лукьяновна Анискина.
Трилогия про сельского участкового Федора Анискина — добродушный детектив, который раскрывает маленькие сельские преступления: кражу баяна или ограбление в стиле французского фильма «Фантомас». Главный герой тут, конечно, сам Анискин, но жена удачно оттеняет главного героя и помогает понять, как он вырос таким уверенным, спокойным и мудрым. А иногда и сама ввернет пару ярких фраз.
«Приключения жёлтого чемоданчика», 1970
Анна Петровна Верёвкина.
Комедия положений о том, как доктор с волшебными лекарствами хотел вылечить мальчика, но случайно перепутал чемоданчик, и чудо-снадобья стали попадать из рук в руки. Пельтцер здесь наконец-то досталась большая роль, и 65-летняя актриса оправдала все ожидания, продемонстрировав не только талант, но и отличную физическую форму: ее героиня, съев таблетку храбрости, катается на крыше троллейбуса и танцует на крыше дома. Все трюки актриса выполняла сама.
«А вам и не снилось…», 1981
Бабушка Ромы.
Мелодраматическая история любви двух старшеклассников. Катя и Рома начинают учиться в одной школе и сразу влюбляются, но их родители, которых связывал неудачный роман, этому не рады. Здесь у Пельтцер неожиданно отрицательная роль: ее жестокая героиня идет на обман, чтобы разрушить отношения героев, и чуть не доводит историю до трагичного конца.
«Формула любви», 1984
Федосья Ивановна, тетушка Алексея.
В разухабистой комедии Марка Захарова о черной магии, мошенниках и сельском дворянстве чопорная тетушка юного дворянина — островок спокойствия и невозмутимости. Может, именно от этого ее реплики становятся только смешнее.
«Приключения домовёнка», 1985
Баба-Яга.
Пельтцер не только играла в кино, но и озвучивала: например, Бабу-Ягу из серии кукольных мультфильмов про домовенка Кузю. Она здесь, кстати, совсем не такая, как Пельтцер в киносказках: деловитая, активная, хозяйственная и со странно проявляющимся материнским инстинктом.
«После дождичка, в четверг…», 1985
Тоже Баба-Яга.
Главные роли Пельтцер, которые вспоминаются первыми — это, конечно, старушки из киносказок. Обычно это Баба-Яга, но необязательно. Она добрая, мудрая и за словом в карман не лезет. В некоторых фильмах роли совсем короткие, но, кажется, сказка без Татьяны Ивановны — и не сказка вовсе: с этой колдуньей на экране всегда становится тепло и спокойно. В «После дождичка…» она поет песенки, помогает герою и наказывает злодеев, решивших, что можно оскорбить старушку и сбежать безнаказанно.
Георгий Мазуркевич