Ловушка от шерсти: такие 3 хитрых приема спасут одежду во время стирки

Однако, существует несколько простых, но эффективных приемов, которые помогут избавиться от этой неприятной проблемы без лишних затрат.
Увлажните вещи перед стиркой
Перед тем как поместить шерстяные вещи в стиральную машину, убедитесь, что они хорошо увлажнены. Для этого достаточно просто поместить их в мешок для стирки и промокнуть в теплой воде. Этот метод поможет смягчить шерсть и предотвратить ее выпадение во время стирки. Увлажнение также помогает избежать электростатического эффекта, который может привести к прилипанию шерсти к другим тканям.
Используйте уксус для смягчения
Добавление уксуса в отделение для кондиционера во время стирки также может помочь уменьшить количество шерсти на вашей одежде. Уксус помогает разрушать жир и масло, которые могут быть причиной образования комков шерсти на ткани. Кроме того, уксус придает одежде мягкость и свежий запах.
Используйте шарики для сушки
После стирки, когда вы вытаскиваете вещи из сушильной машины, просто положите вместе с ними несколько войлочных или резиновых шариков. Эти шарики помогут «выбить» шерсть из ткани, предотвращая ее оседание на других предметах одежды. Кроме того, они разглаживают волокна и предотвращают образование мягких комков, делая одежду более приятной на ощупь.
Применение этих простых приемов во время стирки поможет значительно уменьшить количество шерсти на вашей одежде и сделает вашу стирку более эффективной и приятной, а ваша одежда будет выглядеть и чувствовать себя свежо и ухоженно.