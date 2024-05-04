Ловушка от шерсти: такие 3 хитрых приема спасут одежду во время стирки

Перед тем как поместить шерстяные вещи в стиральную машину, убедитесь, что они хорошо увлажнены. Для этого достаточно просто поместить их в мешок для стирки и промокнуть в теплой воде. Этот метод поможет смягчить шерсть и предотвратить ее выпадение во время стирки. Увлажнение также помогает избежать электростатического эффекта, который может привести к прилипанию шерсти к другим тканям.