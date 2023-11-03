Лоси переключились с боёв на «рогопожатия»
Гон у лосей в Ленобласти закончился. Они стали спокойнее, начали есть, перестали устраивать бои. Об этом 3 ноября рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
Гон у лосей в Ленобласти закончился. Они стали спокойнее, начали есть, перестали устраивать бои. Об этом 3 ноября рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
«Вчерашние соперники теперь ходят по лесу как лучшие друзья. Хотя остались то ли воспоминания, то ли просто привычка почесать рогами. Теперь это больше похоже на братское рукопожатие, точнее, рогопожатие», — отмечает Павел Глазков.
Гон — период продолжения рода — длился у лосей с конца августа. Они боролись за самок, вступая в ожесточенные бои с конкурентами, почти ничего не ели, могли пробегать большие расстояния, из-за чего возраст риск внезапного появления их на дорогах.