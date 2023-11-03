Лоси переключились с боёв на «рогопожатия»

«Вчерашние соперники теперь ходят по лесу как лучшие друзья. Хотя остались то ли воспоминания, то ли просто привычка почесать рогами. Теперь это больше похоже на братское рукопожатие, точнее, рогопожатие», — отмечает Павел Глазков.