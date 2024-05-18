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Лось в Подмосковье перешел шоссе строго по переходу и попал на видео

Лось в городском округе Лосино-Петровский на северо-востоке Московской области продемонстрировал знание правил дорожного движения. Кадры с животным, правильно пересекающим шоссе, опубликовало РИА Новости.

На видео можно заметить лося, который встает у края дороги. Убедившись, что едущий автомобиль остановился перед пешеходным переходом, животное осторожно перешло на другую сторону дороги.

Еще один сохатый не попал на видео. Любопытное поведение животных зафиксировали в ночь на субботу, 18 мая, на Щелковском шоссе в районе деревни Райки, передает агентство.

Генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области» Светлана Заболоцкая объяснила, что нужно делать водителям при появлении диких животных на дорогах.

В свою очередь охотовед Валерий Кузенков объяснил, как правильно себя вести в случае встречи с лосем. Он подчеркнул, что сохатый никогда не нападет на человека без причины.

В 2021 году жители Новогиреева увидели на улице лося, который зачастил в район из Терлецкого парка. Встреча с ним на дороге может быть опасной как для животного, так и для человека, поэтому в целях безопасности найденного лося решили перевезти на «Лосиный Остров».