Лось в Подмосковье перешел шоссе строго по переходу и попал на видео

На видео можно заметить лося, который встает у края дороги. Убедившись, что едущий автомобиль остановился перед пешеходным переходом, животное осторожно перешло на другую сторону дороги.
Еще один сохатый не попал на видео. Любопытное поведение животных зафиксировали в ночь на субботу, 18 мая, на Щелковском шоссе в районе деревни Райки, передает агентство.
Генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области» Светлана Заболоцкая объяснила, что нужно делать водителям при появлении диких животных на дорогах.
В свою очередь охотовед Валерий Кузенков объяснил, как правильно себя вести в случае встречи с лосем. Он подчеркнул, что сохатый никогда не нападет на человека без причины.
В 2021 году жители Новогиреева увидели на улице лося, который зачастил в район из Терлецкого парка. Встреча с ним на дороге может быть опасной как для животного, так и для человека, поэтому в целях безопасности найденного лося решили перевезти на «Лосиный Остров».