Лось в Подмосковье перешел шоссе строго по переходу и попал на видео

В 2021 году жители Новогиреева увидели на улице лося, который зачастил в район из Терлецкого парка. Встреча с ним на дороге может быть опасной как для животного, так и для человека, поэтому в целях безопасности найденного лося решили перевезти на «Лосиный Остров».