Литературное равноправие: известные сюжеты, пересказанные от лица героинь

Лавиния, дочь царя Латина и жена героя Троянской войны Энея, была эпизодическим персонажем античной мифологии. Литературную жизнь, пусть и скромную, ей подарил поэт Вергилий, воспевший её супруга в своей «Энеиде». Но по-настоящему Лавинию оживила Урсула Ле Гуин. На страницах её романа в размеренной манере описана простая жизнь юной царевны, далёкой от битв и богов. Но однажды два воина затевают войну за то, чтобы получить её в жёны. При этом Лавиния осознаёт, что существует благодаря выдумке поэта, и даже больше того — беседует и временами спорит с его «тенью». Но хоть судьба её уже написала, Лавиния сама решает, как ей поступать.