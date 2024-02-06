Литературное равноправие: известные сюжеты, пересказанные от лица героинь

«1984. Джулия» Сандра Ньюман
Роман показывает оруэлловскую антиутопию глазами возлюбленной Уинстона Смита. Оригинальная Джулия юная и приземлённая по сравнению со Смитом, единственная её радость и протест — это тайные встречи с любовниками. Оруэлловский текст создаёт иллюзию, будто мы про неё всё поняли. Ретеллинг освещает темные пятна в биографии девушки-механика по обслуживанию литературных машин и показывает «прелести» женского опыта в мире под присмотром Большого Брата. Мы узнаём, как появилась знаменитая записка «Я вас люблю», что Джулия пережила в детстве и как на самом деле предала Смита. После прочтения сложно отделаться от мысли, что именно так всё и было, или должно было быть.
«Цирцея» Мадлен Миллер
Мифологических ретеллингов скоро станет столько же, сколько и самих мифов. В «Цирцее» записана история колдуньи и дочери солнечного бога Гелиоса, которая известна в основном тем, что приютила на своём острове хитроумного Одиссея. В романе Мадлен Миллер она проходит путь от невзрачной и одинокой нимфы до могущественной колдуньи, которая проводит жизнь в изгнании за мстительность. Цирцея превращает незваных гостей в свиней, усмиряет минотавра и противостоит олимпийской богине Афине, а ещё растит сына, зачатого с Одиссеем.
«Лавиния» Урсула Ле Гуин
Лавиния, дочь царя Латина и жена героя Троянской войны Энея, была эпизодическим персонажем античной мифологии. Литературную жизнь, пусть и скромную, ей подарил поэт Вергилий, воспевший её супруга в своей «Энеиде». Но по-настоящему Лавинию оживила Урсула Ле Гуин. На страницах её романа в размеренной манере описана простая жизнь юной царевны, далёкой от битв и богов. Но однажды два воина затевают войну за то, чтобы получить её в жёны. При этом Лавиния осознаёт, что существует благодаря выдумке поэта, и даже больше того — беседует и временами спорит с его «тенью». Но хоть судьба её уже написала, Лавиния сама решает, как ей поступать.
«Девушка с жемчужной серёжкой» Трейси Шевалье
Роман Трейси Шевалье — это необычный ретеллинг, ведь история таинственной натурщицы с жемчужной серёжкой никем не была описана. Но если долго вглядываться в знаменитый портрет кисти Яна Вермеера, то в молодой девушке можно увидеть 16-летнюю служанку Грету. Она была вынуждена пойти работать в дом известного художника, чтобы прокормить родных вместо ослепшего отца. Однако природное чувство цвета и композиции влечёт её в мастерскую Вермеера гораздо больше, чем заботы о вздорных и ревнивых членах его семьи.
«Дорогая Венди» Э. К. Уайз
Книга мрачно переосмысляет вселенную Питера Пена. Венди выросла, но путешествие в Неверленд никак не может отпустить её. Мечты о полётах, пиратах и русалках разобщают героиню с братьями и доводят до психиатрической лечебницы. Венди сможет вернуться в Неверленд, но это окажется вовсе не тем местом, полным радости и дружбы, каким оно запомнилось в детстве. Суровая правда состоит в том, что мальчишечьи игры в войну рано или поздно перестают быть просто играми.