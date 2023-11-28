Листок с рукописным текстом песен Дэвида Боуи выставят на аукцион за $100 000

На аукцион Omega Auctions в Великобритании выставят лист с написанными от руки Дэвидом Боуи текстами его песен. Об этом сообщает издание Deadline.

По оценкам экспертов, стоимость лота на торгах может достигнуть £100 000. На листке, который выставят на аукционе, можно заметить строчки из песен Rock 'n' Roll Suicide и Suffragette City Боуи — двух композиций, которые вошли в альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars 1972 года.

Именно на этой пластинке впервые появляется персонаж и альтер-эго певца Зигги Стардаст. На рукописных записях видны исправления и черновые примечания Боуи.

По данным Deadline, нынешний владелец лота, имя которого не раскрывается, получил лист в подарок лично от самого Дэвида Боуи. Ранее экспонат выставлялся на экспозиции, посвященной музыканту, в лондонском Музее Виктории и Альберта — позже выставка гастролировала по миру с 2013-го по 2018 год. Похожий рукописный лист с текстом песни Starman Боуи был продан на аукционе Omega Auctions за £165 000. На торгах также будет выставлена книга с текстами песен, когда-то принадлежавшая Ноэлю Галлахеру из группы Oasis, и лист с заметками Джима Моррисона из The Doors.

Дэвид Боуи умер в 2016 году от рака, незадолго до смерти он выпустил свой последний альбом — пластинку под названием Blackstar. Свою музыкальную карьеру Боуи начал в конце 1960-х годов. Широкую известность музыкант получил в начале 1970-х годов благодаря музыкальным экспериментам, в частности песне Space Oddity, выпущенной в 1969 году. Всего музыкант выпустил 25 полноценных альбомов, суммарно его записи разошлись тиражом более 130 млн экземпляров.