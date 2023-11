Листок с рукописным текстом песен Дэвида Боуи выставят на аукцион за $100 000

По оценкам экспертов, стоимость лота на торгах может достигнуть £100 000. На листке, который выставят на аукционе, можно заметить строчки из песен Rock 'n' Roll Suicide и Suffragette City Боуи — двух композиций, которые вошли в альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars 1972 года.