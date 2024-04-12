Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts

Написанная во время 12-часового перелета в Японию, в период подготовки лонгплея Minutes to Midnight (2007), QWERTY была выпущена в фанатском сборнике LP Underground 6.0 (2006). Linkin Park много играли трек на концертах, чтобы «взбодрить» публику.
В Papercuts также оказалась ранее не издававшаяся композиция с вокалом Честера Беннингтона Friendly Fire, впервые увидевшая свет в феврале. Интересно, что в альбоме нет ни одной песни из релиза The Hunting Party (2014).
Ранее стало известно, что в октябре будет издана биографическая книга о группе.