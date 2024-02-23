Linkin Park анонсировали альбом и выпустили неизданный трек с вокалом Беннингтона

«Когда мы стали искать неизданный трек для включения в нашу коллекцию лучших хитов, я был потрясен силой песни, повествования, вокала, звуковым ландшафтом, и мне подумалось, что трек лучше, чем нам казалось в то время», — цитирует Billboard гитариста Брэда Дэлсона.