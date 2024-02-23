Linkin Park анонсировали альбом и выпустили неизданный трек с вокалом Беннингтона

Трек Friendly Fire был записан во время работы над последним студийником Linkin Park «One More Light» (2017), однако в альбом так и не попал.
«Когда мы стали искать неизданный трек для включения в нашу коллекцию лучших хитов, я был потрясен силой песни, повествования, вокала, звуковым ландшафтом, и мне подумалось, что трек лучше, чем нам казалось в то время», — цитирует Billboard гитариста Брэда Дэлсона.
Что касается Papercuts, по словам вокалиста Майка Шиноды, каждая композиция в сборнике — это «одновременно отдельный момент в хронике группы и развивающаяся история». Треклист полноформатника можно посмотреть ниже:
Crawling Faint Numb/Encore.
Papercut.
Breaking The Habit.
In The End.
Bleed It Out.
Somewhere I Belong.
Waiting For The End.
Castle Of Glass.
One More Light.
Burn It Down.
What I've Done.
QWERTY.
One Step Closer.
New Divide.
Leave Out All The Rest.
Lost.
Numb.
Friendly Fire.
В прошлом году Linkin Park выпустили расширенную версию лонгплея Meteora (2003) к его юбилею и трек Fighting Myself с вокалом Беннингтона.
Честер скончался в 2017 году. С тех пор группа не выпускала нового авторского материала.