Лингвист Никитин рассказал, на сколько языков осуществляет перевод МИД России

«У нас нет целых пулов переводчиков. Особенно на те языки, которые я перечислил. Как правило, там по одному человеку. И все они работают в территориальных департаментах. Я говорю о дипломатах, которых привлекают, когда требуется перевод», — уточнил Никитин.