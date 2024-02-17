Лихорадка и слабость: врач Наумова перечислила признаки развития у детей рака

По словам медика, на ранних этапах развития злокачественная опухоль может мимикрировать под ОРВИ, а также заболевания ЖКТ, моче-выделительной системы и даже невралгию.
— Например, при опухолях головного мозга у детей могут начаться нарастающие головные боли по утрам, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, — пояснила онколог.
О развивающемся в организме ребенка раке может сигнализировать целый ряд признаков. К ним относятся слабость, отсутствие аппетита, изменения массы тела, трансформация кожных покровов, появление уплотнений на теле и даже продолжительная лихорадка, передает KP.ru.
Заведующий учебной частью, ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой диагностики Санкт-Петербургского государственного Педиатрического медицинского университета Глеб Кондратьев рассказал об отличительных особенностях диагностики рака у детей.
Другие характерные маркеры детской онкологии перечислила директор НИИ Детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Светлана Варфоломеева.