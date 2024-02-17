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Лихорадка и слабость: врач Наумова перечислила признаки развития у детей рака

Иногда рак у детей может на первых стадиях маскироваться под другие заболевания, из-за чего его труднее распознать. Об этом сообщила врач-онколог Александра Наумова.
Источник: Freepik

По словам медика, на ранних этапах развития злокачественная опухоль может мимикрировать под ОРВИ, а также заболевания ЖКТ, моче-выделительной системы и даже невралгию.

— Например, при опухолях головного мозга у детей могут начаться нарастающие головные боли по утрам, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, — пояснила онколог.

О развивающемся в организме ребенка раке может сигнализировать целый ряд признаков. К ним относятся слабость, отсутствие аппетита, изменения массы тела, трансформация кожных покровов, появление уплотнений на теле и даже продолжительная лихорадка, передает KP.ru.

Заведующий учебной частью, ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой диагностики Санкт-Петербургского государственного Педиатрического медицинского университета Глеб Кондратьев рассказал об отличительных особенностях диагностики рака у детей.

Другие характерные маркеры детской онкологии перечислила директор НИИ Детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Светлана Варфоломеева.