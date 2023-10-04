Личность Бэнкси может быть раскрыта в суде

Граффити Бэнкси (Banksy) на социально острые темы украшают стены на улицах город мира, а картины продаются за миллионы долларов. При этом официально художник ни разу не говорил о том, кто он, оставаясь анонимным. Однако судебный процесс может раскрыть его личность. Об этом сообщает Daily Mail.

Бэнкси выступает ответчиком в деле о клевете. Истец Эндрю Галлагер уже судился с ним из-за авторских прав. Компания Pest Control продавала открытки с работами художника, настаивая на том, что из-за анонимности его товарный знак зарегистрирован неправильно. Граффитисту удалось выиграть это дело и сберечь тайну своей личности.

Юрист Галлагера отказался разглашать детали дела, поскольку пока что ни Бэнкси, ни Pest Control не подтвердили факт участия в процессе. Как говорит британский юрист Владимир Гладышев, в этот раз художнику будет сложно сохранить свою анонимность, так как иск подается на конкретного человека. «Вот ты опорочил честь и достоинство конкретного гражданина Англии, будь добр явиться в суд, назовись, как тебя зовут, покажи лицо и огласи свои личные данные, включая адрес», — добавил он.

Вокруг таинственного художника до сих пор продолжают ходить слухи. В 2019 году Бэнкси за работой попал на камеру наружного видеонаблюдения.