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Лейбл «Мелодия» выпустил книгу о своей истории

Фирма «Мелодия», бывшая главным и единственным лейблом звукозаписи в СССР, выпустила книгу «Фирма. 100 пластинок “Мелодии”». В ней авторы Денис Бояринов и Ляля Кандаурова рассказывают о том, как появились культовые альбомы советских артистов, как развивалась музыкальная культура Советского Союза и вместе с ней — один из крупнейших лейблов в мире.

Источник: Фирма «Мелодия»

Под одной обложкой собраны статьи о пластинках-бестселлерах и раритетных релизах, известных только эрудитам и виниловым диггерам. Послушать альбомы можно с помощью QR-кодов в книге.

«Получилась очень красивая нишевая штука для тех, кто так же, как мы, относится к исследованию архива великого лейбла как к кладоискательству», — отметила Ляля Кандаурова.

Заказать издание можно на сайте «Мелодии», продажи стартовали 17 апреля. В комплект входит фирменная сумка с логотипом.

23 апреля фирма «Мелодия» отметит свое 60-летие: она была основана в 1964 году. За это время свет увидели десятки тысяч релизов — от классической музыки и рока до поэзии и детских сказок. На изданиях «Мелодии» выросло несколько поколений, живущих сейчас в разных странах мира.