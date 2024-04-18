Лейбл «Мелодия» выпустил книгу о своей истории

23 апреля фирма «Мелодия» отметит свое 60-летие: она была основана в 1964 году. За это время свет увидели десятки тысяч релизов — от классической музыки и рока до поэзии и детских сказок. На изданиях «Мелодии» выросло несколько поколений, живущих сейчас в разных странах мира.