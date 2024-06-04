Левонов день. Что можно и что нельзя делать 5 июня 2024 года

5 июня 2024 года отмечается отдание праздника Преполовение Пятидесятницы (другие названия Преполовение Господне) праздника, отмечаемого через 25 дней после Пасхи. Также в этот день отмечается обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. В народе этот день получил название Левон Огуречник или Левон Конопляник.
Что за праздник Преполовение Пятидесятницы?
Преполовение Святой Пятидесятницы — один из древних христианских праздников. Этот день — середина пути между ней и Троицей.
Преполовение празднуется 8 дней, начиная от 4-й среды Пасхи и заканчивая средой 5-й седмицы, которая в этом году приходится на 5 июня. Стоя между днём Пасхи и днём Сошествия Святого Духа, праздник Преполовения служит связью между этими двумя великими христианскими торжествами. Продолжая чествовать Пасху, в Преполовение Церковь напоминает и о приближении второго большого праздника.
Кто такой святой Леонтий Ростовский?
Леонтий Ростовский одним из выдающихся архипастырей XI века. Он был первым епископом — выходцем из монастыря в Киевских пещерах. Леонтий всеми силами обращал в христианство язычников из Ростовских земель и завершил земную жизнь мученической кончиной. В 1073 году его убили язычники по указанию своих волхвов. Тело Леонтия было погребено в Ростове Великом в церкви Пресвятой Богородицы. Во время пожара 1160 года храм сгорел, и по повелению князя Андрея Боголюбского спустя два года на том же месте был заложен каменный собор. Копая землю, строители обнаружили гроб. При вскрытии оказалось, что за прошедшие 89 лет лицо, тело и одежды святого Леонтия Ростовского ничуть не изменились. Нетленные мощи переложили в каменный гроб и поместили в церкви во имя Иоанна Богослова. После гроб перенесли в новый построенный храм.
Что можно делать 5 июня 2024 года
В этот день предки заканчивали высаживать огурцы и засеивать поля.
Отличный день для походов в гости к друзьям и навещать дальних родственников.
Необходимо навести идеальный порядок в доме и выкинуть из него хлам.
Что нельзя делать 5 июня 2024 года?
Нельзя мыть голову.
Нельзя расчесываться чужой расческой.
Нельзя ссориться, проявлять негативные эмоции.
Нельзя впадать в грусть и уныние.