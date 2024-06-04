Левонов день. Что можно и что нельзя делать 5 июня 2024 года

Леонтий Ростовский одним из выдающихся архипастырей XI века. Он был первым епископом — выходцем из монастыря в Киевских пещерах. Леонтий всеми силами обращал в христианство язычников из Ростовских земель и завершил земную жизнь мученической кончиной. В 1073 году его убили язычники по указанию своих волхвов. Тело Леонтия было погребено в Ростове Великом в церкви Пресвятой Богородицы. Во время пожара 1160 года храм сгорел, и по повелению князя Андрея Боголюбского спустя два года на том же месте был заложен каменный собор. Копая землю, строители обнаружили гроб. При вскрытии оказалось, что за прошедшие 89 лет лицо, тело и одежды святого Леонтия Ростовского ничуть не изменились. Нетленные мощи переложили в каменный гроб и поместили в церкви во имя Иоанна Богослова. После гроб перенесли в новый построенный храм.