Лестница для здоровья. Ученые назвали пользу ходьбы по ступенькам

В рамках научной работы ученые из университета Тулейна провели исследование и определили, что ходьба по лестнице помогает оздоровить сердце. Данные опубликованы в издании Atherosclerosis Journal. Специалисты определили, что подъем на 5 лестничных пролетов помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. В ходе исследования они изучали данные 400 000 взрослых человек: смотрели на предрасположенность к заболеваниям сердца и сосудов, генетический фактор, а также дополнительные триггеры — повышенное давление, курение, образ жизни и прочие.

Ученые заявили, что этот способ стоит рассматривать в качестве первичной профилактики заболеваний сердца и сосудов. По словам экспертов, подъем по лестнице оказывается более эффективным для здоровья сердца, чем установленная ранее норма в 10 000 шагов в день.

«Короткие периоды высокоинтенсивного подъема по лестнице — это эффективный по времени способ улучшить кардиореспираторную систему и липидный профиль. Особенно это важно среди тех, кто не может выполнить текущие рекомендации по физической активности», — пояснили ученые.

Также исследование показало, что у тех участников, которые перестали подниматься по лестнице, риск сердечно-сосудистых патологий увеличивался на 32%.

Ежедневный подъем по лестнице помогает снизить риск метаболического синдрома, способствует снижению давления, улучшает баланс и силу скелетных мышц. Но надо внимательно следить за своим самочувствием во время подъема. Если усиливается одышка и появляется боль в груди, надо обратиться за помощью медиков.