Лесной ужас. Эксперты назвали 5 зверей, которые особо опасны в конце мая

Встреча человека со многими дикими животными в конце весны или начале лета может привести к большим проблемам для двуногого, предупреждают специалисты Рослесинфорга. Они круглый год проводят инвентаризацию лесного фонда и знают все о повадках и характере каждого обитателя рощ и чащ.
Специально для aif.ru мастера лесного дела перечислили лесных зверей, с которыми может встретиться каждый, кто отправился на природу, рассказали, чем эти звери могут быть опасны и описали самые надежные методы защиты от их нападения.
Медведь
В конце мая у хозяина леса гон — он ищет себе пару, поэтому становится невероятно активным и агрессивным. С ним и в другое время года встречаться лишний раз не стоит, а сейчас — совсем опасно. Поэтому лучше держаться подальше от медвежьих троп, берегов нерестовых рек и не оставлять в лесу мусор, а еду — рядом с палаткой, запах пищи может привлечь косолапого.
Если встреча все-таки произошла, постарайтесь без резких движений сразу же удалиться от медведя. Прятаться в машине — плохая идея, медведь вскроет ее когтями, как консервную банку острым ножом.
Если дистанция позволяет, можно попробовать отогнать медведя: встать на камень, раскинуть руки, поднять над головой рюкзак — зверь соотносит свои силы с габаритами противника, такие действия могут ввести его в заблуждение о размерах добычи, тогда он сам уйдет.
Не помогло — залезайте на дерево или пытайтесь медленно отойти назад, не поворачиваясь к медведю спиной. Можно бросить ему шапку, рюкзак или еще какой-нибудь предмет. Пока косолапый будет изучать такое подношение, появится дополнительное время, чтобы уйти.
Обязательно при первой же возможности позвоните по телефону 112 и сообщите МЧС о встрече с медведем.
Лось
Встречается в лесах довольно часто. Особенно опасна лосиха с детенышем — само присутствие человека она воспримет как покушение на ее ребенка и со всем жаром материнского инстинкта бросится на его защиту. Увидели такую сладкую парочку — отойдите в сторону. Или поднимите шум — он может отпугнуть животных.
Лоси часто выбегают на дорогу. Крупное животное на длинных ногах при ДТП на приличной скорости сминает передние стойки кузова, лобовое стекло, может сильно травмировать водителя и пассажиров.
Если удалось затормозить до столкновения, лучше всего включить «аварийку» и дождаться пока животное уйдет. Выходить из машины не надо — лось может заподозрить агрессию и напасть первым.
Если лось был сбит, надо обязательно вызвать инспектора ГИБДД, чтобы он оформил аварию.
Лиса
Основная опасность лис — это главный переносчик вируса бешенства среди животных. Пытаться подходить, гладить или фотографировать опасно — укусит. Не стоит смотреть рыжей в глаза — воспримет как агрессию.
Лучше всего просто медленно отступить назад, не поворачиваясь к зверю спиной. Для защиты надо использовать палку, рюкзак или что-то еще крепкое, отбиться вполне реально, главное не дать себя укусить.
Волк
Эти хищники обитают везде, даже в Подмосковье. Здоровые волки к людям обычно не выходят, разве что наведываются в деревню задрать скот. Другое дело — зверь, зараженный бешенством. Такой нападет без колебаний, будет двигаться прямо на человека. Убежать не получится. Но можно отсидеться в машине или залезть на дерево.
Если избежать схватки не удалось, надо отбиваться палкой или рюкзаком. Главная задача — не дать себя укусить, чтобы самому не подхватить бешенство.
Кабан
Кабаны могут выходить из леса в населенные пункты пастись у магазинов и выпрашивать корм.
Безобидных и умильных на вид малышей очень хочется погладить или сфотографировать. Но мама-кабан никогда не оставляет деток одних без присмотра и такое поведение человека сочтет за явную угрозу для потомства, а потому моментально прибежит на разборки.
Рекомендации тут стандартные: по возможности избегать близкой встречи, если не удалось — попытаться отпугнуть шумом. Спиной не поворачиваться, укрываться на деревьях. Можно встать на здоровый валун или высокий пенек.
При атаке кабана человеку важнее всего увернуться от удара. Зверь не слишком поворотливый, пока будет останавливаться и разворачиваться для повторной атаки, вполне можно успеть ретироваться. Главное не выпускать животное из поля зрения, не смотреть в глаза и не пытаться напасть первым.