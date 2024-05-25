Лесной ужас. Эксперты назвали 5 зверей, которые особо опасны в конце мая

В конце мая у хозяина леса гон — он ищет себе пару, поэтому становится невероятно активным и агрессивным. С ним и в другое время года встречаться лишний раз не стоит, а сейчас — совсем опасно. Поэтому лучше держаться подальше от медвежьих троп, берегов нерестовых рек и не оставлять в лесу мусор, а еду — рядом с палаткой, запах пищи может привлечь косолапого.