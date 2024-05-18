Лесная братва: ученые выяснили, кто из зверей чаще всего промышляет воровством

В ходе эксперимента специалисты разместили на лесном участке десять тайников с семечками восточной белой сосны и два года вели наблюдения, анализируя поведение различных животных с помощью видеоловушек.
Семена белой сосны служат основным источником пищи для мелких млекопитающих — белок, бурундуков, мышей-полевок и других зверей.
По словам ученых, оленьи хомячки все время перемещаются с места на место, поэтому не очень опасаются встречи с рассерженным хозяином тайника.
Ожидаемо выяснилось, что более истощенные, и, следовательно, голодные звери чаще забирались в чужие кладовые.
По словам ученых, их исследование позволило определить ключевые виды лесной фауны, способствующие распространению семян белой сосны и других деревьев.