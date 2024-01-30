Леонид Гайдай: малоизвестные работы знаменитого режиссера

Ироническая комедия «За спичками», снятая Гайдаем и финским режиссером Ристо Орко по одноименной финской повести Майю Лассила. Существует в двух версиях: на финском языке и русском. Фильм рассказывает, как далеко может завести поход в поисках спичек. История начинается с того, что в доме закончились спички и главный герой, роль которого исполнил знаменитый актер Евгений Леонов, отправляет за ними к соседу. По дороге мужчина встречает своего хорошего знакомого, который просит его об интересном одолжении. Увлекшись просьбой друга, главной герой забывает о первоначальном деле — поиске спичек. Зритель будет наблюдать за чередой веселых недоразумений, в которой будут замешаны не только главные герои, но и их семьи и соседи.