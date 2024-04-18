Леонардо Ди Каприо сыграет Фрэнка Синатру в новом фильме Мартина Скорсезе

Незадолго до этого стало известно, что Ди Каприо также сыграет в новом фильме Пола Томаса Андерсона, снявшего оскароносные драмы «Нефть» и «Призрачная нить». Подробности предстоящего проекта пока неизвестны, однако сообщается, что в съемках также примут участие Шон Пенн и Реджина Холл («Чужая ненависть», «Законопослушный гражданин»).