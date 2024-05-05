Ленинградские дневники и огни Студеного моря. Выбираем книги для чтения с детьми

Каждые выходные сотрудники московских читален рассказывают о детских книгах, которые делают окружающий мир более понятным. Анна Соловьева из библиотеки № 80 выбрала шесть произведений, которые захочется читать и перечитывать.
Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».
Малышам
«Рассказы в картинках» Николая Радлова.
В последнее время детские издательства охотно перевыпускают книги, выходившие еще в советские годы. Одна из таких — «Рассказы в картинках» художника Николая Радлова со стихами Нины Гернет и других авторов. Бабушки и дедушки современных детей наверняка вспомнят маленькие зеленые книжки со смешными картинками — в прошлом веке их издавали семь раз миллионными тиражами.
Теперь дети тоже могут познакомиться с этими произведениями этих писателей и художников. В каждой картинке — масса проработанных деталей, их можно разглядывать бесконечно. Кроме того, по этим рисункам интересно придумывать и собственные истории о зверятах — даже самому маленькому ребенку будет понятен характер каждого персонажа.
«14 лесных мышей» Кадзуо Ивамуры.
Серию из 12 книг для самых маленьких, которая выходила в Японии в 1980-е годы, очень любят читатели нашей библиотеки. Папа, мама, дед, бабуля и 10 детей-мышат живут большой семьей в лесу. Каждая книга — отдельная маленькая история, рассказывающая об их буднях: завтраке, делах и приключениях, приготовлении ко сну, пикнике, заплыве по стрекозиному пруду или наблюдении смены времен года.
Текста, своей поэтичностью напоминающего японские хайку, совсем мало — всего строчка под большими, во весь разворот иллюстрациями. Посудите сами, как красиво звучит этот текст: «Вода качается, осока качается, и стрекозы качаются». Неспешный темп, картинки, которые можно долго разглядывать, — все это позволяет замедлиться и настроиться на созерцательный лад.
Детям постарше
«Недопесок» Юрия Коваля.
«Ранним утром второго ноября со зверофермы “Мшага” бежал недопесок Наполеон Третий», — так начинаются приключения голубого песца, покинувшего свою клетку в поисках свободы. По пути на север он встретил и деревенских собак, и ребят из местной школы, и даже двух директоров в пыжиковых шапках.
Чтение этой книги в юности — задел на будущее. У нас в библиотеке есть очень красивое издание, вышедшее в серии «Литературные памятники XX века», проиллюстрированное Евгенией Двоскиной. Сам текст сопровождает обширный комментарий, знакомящий с самыми интересными деталями быта СССР в 1970-е годы, — отличный способ глубже погрузиться в историю. Благодаря ему вы, например, узнаете, из чего делали пыжиковые шапки (спойлер: не из пыжика).
Как увлечь ребенка чтением: лайфхаки библиотекарей.
«Повесть о речных королях» Ольги Павловой.
Симпатичная молоденькая бобриха Черемушка очень хочет, чтобы вокруг — и в лесу, и на реке — всем было хорошо. Она изучает мир, вникает в то, как он устроен, общается и дружит со всеми обитателями окрестностей. Некоторые так пугливы, что разговаривают шепотом, их даже не видно. Есть и опасные, хитрые создания. Черемушка очень хочет стать одним из настоящих речных королей, чтобы примирить всех и подарить им гармонию.
Автор, новосибирский филолог Ольга Павлова, рассказывает, как устроены бобровые хатки, сколько хлопочут эти звери, устраивая запруды. Детям тут же станет понятно, почему бобров называют речными королями.
Кроме того, в книге много нежных черно-белых иллюстраций с улыбчивыми зверями, нарисованными художницей Еленой Лишанской.
Подросткам
«Дневники Виктора и Нади. Ленинград, 1941» Давиде Морозинотто.
Книга о блокадном Ленинграде, написанная итальянским автором, — это уже очень интересно. Повествование строится в виде дневников брата и сестры, в которых описываются реальные события. Записи сопровождаются историческими справками, газетными вырезками, плакатами тех лет, фотографиями, рисунками, засушенными листочками.
Но самое ценное здесь — цитаты из опубликованных дневников блокадников разной степени известности, детских и взрослых. Среди авторов — Валя Чепко, Ольга Берггольц, Николай Никулин. Эта книга — лоскутное одеяло впечатлений о том, как жил город в начале войны. Хорошее издание для подкрепления уроков истории.
«Огни Студеного моря» Ники Свестен.
В наказание за крупное хулиганство, чуть не стоившее нескольким детям жизни, девятиклассника Сашу отправляют на лето к бабушке в маленький поселок на берегу Белого моря. Поначалу ему кажется, что жизнь кончилась, да еще и все случившееся камнем давит на совесть.
Однако чуткое бабушкино поведение, компания местных подростков и суровая природа совершают нечто удивительное. Саша переосмысливает свои поступки, из петербургского нахала и гордеца превращается в смелого, ответственного и верного человека.
В повести, помимо описаний природы и мудрых мыслей, есть и детективная история, разгадывание тайн, опасные приключения, поэтому читается она с неослабевающим интересом. Иллюстрации Петра Любаева помогают почувствовать атмосферу Беломорья. Писательница Ника Свестен получила за эту книгу премию «Книгуру».
Больше отличных книг, проверенных читателями детских библиотек и их сотрудниками, — в рубрике «Советы библиотекаря».