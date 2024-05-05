Ленинградские дневники и огни Студеного моря. Выбираем книги для чтения с детьми

Симпатичная молоденькая бобриха Черемушка очень хочет, чтобы вокруг — и в лесу, и на реке — всем было хорошо. Она изучает мир, вникает в то, как он устроен, общается и дружит со всеми обитателями окрестностей. Некоторые так пугливы, что разговаривают шепотом, их даже не видно. Есть и опасные, хитрые создания. Черемушка очень хочет стать одним из настоящих речных королей, чтобы примирить всех и подарить им гармонию.