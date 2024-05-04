Лень в помощь. Эксперт по сну: заправлять постель утром опасно для здоровья

Заправлять постель утром, сразу после пробуждения, опасно для здоровья. Особенно аллергикам в весенний сезон, когда свирепствует сенная лихорадка. Это утверждают британские эксперты по сну.
Многие бизнес-тренеры и коучи считают, что заправлять постель каждое утро — это необходимый ритуал любого успешного человека. Адмирал США в отставке Уильям Макрейвен и автор книги «Заправляй кровать: 10 простых правил, которые могут изменить твою жизнь и, возможно, весь мир» утверждает: застеленная кровать вселяет в человека уверенность, что завтра будет лучше.
Однако эксперты по сну предупредили, что эта распространенная привычка может негативно повлиять на здоровье человека. В первую очередь это касается аллергиков, у которых весной происходит сезонное обострение в виде заложенности носа, насморка, покраснения и отечности глаз, головных болей.
Дело в том, что в любой человеческой постели живут пылевые клещи — микроскопические паукообразные насекомые, питающиеся омертвевшими клетками человеческой кожи. Особого вреда они не приносят, но их экскременты у некоторых людей могут вызывать серьезные аллергические реакции, в том числе бронхиальную астму, атопический дерматит, аллергический ринит и конъюнктивит. Например, у 70 процентов детей с бронхиальной астмой выявляется клещевая аллергия, сообщает РИА Новости.
Заправленная после пробуждения постель становится идеальной средой обитания для пылевых клещей. Поэтому специалисты советуют не застилать кровать сразу, как проснулись, а откинуть одеяло и проветрить комнату.
«Естественный солнечный свет может сыграть определенную роль в предотвращении скопления пылевых клещей. Если ваше постельное белье долгое время остается незастеленным, оно подвергается воздействию естественного солнечного света. Благодаря его дезинфицирующим свойствам часть бактерий и клещей погибает, что благотворно влияет на сон для аллергиков», — пояснил Мартин Сили.
Источники: https://www.bristolpost.co.uk/ https://ria.ru/