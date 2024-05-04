Лень в помощь. Эксперт по сну: заправлять постель утром опасно для здоровья

Дело в том, что в любой человеческой постели живут пылевые клещи — микроскопические паукообразные насекомые, питающиеся омертвевшими клетками человеческой кожи. Особого вреда они не приносят, но их экскременты у некоторых людей могут вызывать серьезные аллергические реакции, в том числе бронхиальную астму, атопический дерматит, аллергический ринит и конъюнктивит. Например, у 70 процентов детей с бронхиальной астмой выявляется клещевая аллергия, сообщает РИА Новости.