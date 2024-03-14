Лекарство на основе жирных кислот в наночастицах победит устойчивые инфекции

«Синтезированный препарат относится к антибиотикам широкого спектра действия: по спектру воздействия некоторые соединения могут влиять не только на бактерии, но и на возбудителей дрожжеподобных грибов», — рассказала «Известиям» младший научный сотрудник ИБХФ РАН Мария Сокол.