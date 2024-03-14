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Лекарство на основе жирных кислот в наночастицах победит устойчивые инфекции

Ученые из Института биохимической физики (ИБХФ) им. Н. М. Эмануэля РАН и Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА создали новый антибиотик в виде наночастиц. Его активные компоненты — конъюгаты жирных кислот.
Источник: Freepik

«Синтезированный препарат относится к антибиотикам широкого спектра действия: по спектру воздействия некоторые соединения могут влиять не только на бактерии, но и на возбудителей дрожжеподобных грибов», — рассказала «Известиям» младший научный сотрудник ИБХФ РАН Мария Сокол.

Препарат поможет лечить золотистый стафилококк, различные виды отравлений, аспергиллез, кандидоз и другие болезни.

«Предварительные испытания показали эффективность и безопасность полученного препарата. Следующий этап — испытания на животных. Проведение полного цикла доклинических испытаний (на животных) может занять около трех лет. При получении положительных результатов возможен переход к испытаниям на людях — клинические исследования», — рассказала кандидат химических наук, старший научный сотрудник ИБХФ РАН Елена Никольская.

Работа выполнена при финансировании Министерства науки и высшего образования РФ.