Лекарство на основе жирных кислот в наночастицах победит устойчивые инфекции

«Синтезированный препарат относится к антибиотикам широкого спектра действия: по спектру воздействия некоторые соединения могут влиять не только на бактерии, но и на возбудителей дрожжеподобных грибов», — рассказала «Известиям» младший научный сотрудник ИБХФ РАН Мария Сокол.
Препарат поможет лечить золотистый стафилококк, различные виды отравлений, аспергиллез, кандидоз и другие болезни.
«Предварительные испытания показали эффективность и безопасность полученного препарата. Следующий этап — испытания на животных. Проведение полного цикла доклинических испытаний (на животных) может занять около трех лет. При получении положительных результатов возможен переход к испытаниям на людях — клинические исследования», — рассказала кандидат химических наук, старший научный сотрудник ИБХФ РАН Елена Никольская.
Работа выполнена при финансировании Министерства науки и высшего образования РФ.