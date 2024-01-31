«Лекарь» с градусом. Малышева рассказала, есть ли польза в водке

«Если говорить про пользу водки с медицинской точки зрения, то польза у нее есть. Есть два вида спирта — этиловый и метиловый. Первый как раз и составляет основу водки. Метиловый же похож по запаху, по цвету на этиловый. К сожалению, люди иногда выпивают напитки на основе метилового спирта. Он быстро всасывается в тонком кишечнике и в желудке и разлагается на формальдегид и муравьиную кислоту, которые являются крайне токсическими веществами, приводят к слепоте. Этиловый же спирт является антагонистом метилового», — отметил офтальмолог Михаил Коновалов. Поэтому его часто используют для лечения отравления метиловым спиртом в случае употребления контрафактного алкоголя — это официальное его использование, подчеркнула Малышева.