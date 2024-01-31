«Лекарь» с градусом. Малышева рассказала, есть ли польза в водке

В эфире программы «Жить здорово!» отметили День рождения водки. Ее отцом называют русского ученого Дмитрия Менделеева. Но, как отметила Елена Малышева вместе со своими коллегами, он всего лишь защитил диссертацию на тему соединения воды и спирта. Работу он писал с целью изучить свойства разведенного спирта, когда оказалось, что оптимальным показателем стали 40%, они же градусы в бытовом понимании.
«Если говорить про пользу водки с медицинской точки зрения, то польза у нее есть. Есть два вида спирта — этиловый и метиловый. Первый как раз и составляет основу водки. Метиловый же похож по запаху, по цвету на этиловый. К сожалению, люди иногда выпивают напитки на основе метилового спирта. Он быстро всасывается в тонком кишечнике и в желудке и разлагается на формальдегид и муравьиную кислоту, которые являются крайне токсическими веществами, приводят к слепоте. Этиловый же спирт является антагонистом метилового», — отметил офтальмолог Михаил Коновалов. Поэтому его часто используют для лечения отравления метиловым спиртом в случае употребления контрафактного алкоголя — это официальное его использование, подчеркнула Малышева.
При этом стоит понимать, что спирт разводят еще и для такой цели, применяют 30%-ный раствор. Обычно речь идет про капельницы. Но также его могут предлагать и в качестве питья. Естественно, под контролем врачей и только в дозировках, которые прописаны медиками.
Также, заявили врачи, давно, когда не существовало многих современных эффективных лекарств, для лечения отека легких тоже использовали этиловый спирт, пояснил кардиолог Герман Гандельман. Этиловый спирт, поставленный внутривенно, высушивал легкие.
Кроме того, было и еще одно применение у водки. «Не так давно, а еще в 50-е годы прошлого века, когда не было эффективных лекарств для снижения сахара в крови, водкой снижали сахар. Это был не лучший способ, потому что расплата все равно наступала. Но были всякие времена», — рассказала Малышева.
Она также подчеркнула, что совершенно официально медицина сегодня использует этиловый спирт как средство для лечения отравления метиловым спиртом.
Мифы о лечении водкой
Также медики отметили, что употребление алкоголя повышает риск развития аритмии. «Импульс распространяется из синусового узла по всему сердцу. Когда мы выпиваем, у нас развивается мерцательная аритмия — хаотичное возбуждение предсердия. А это грозит тромбоэмболией и инсультом. Те, кто пьет, имеет высокий риск развития аритмии», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Также стоит помнить, что есть понятие «порог фибрилляции». Когда вы выпиваете алкоголь, не то что напились, а просто выпили, порог аритмии снижается, и наутро она развивается. «Поэтому все рассказы, что рюмка водки полезна — ерунда. Если вы человек с сердечно-сосудистыми проблемами, наутро вы можете развить аритмию, инсульт, и ничего хорошего у вас не будет», — пояснила Малышева.
Также сомнительной врачи назвали рекомендацию пытаться лечиться от ОРВИ с помощью водки. «Иммунная клетка — лейкоцит — призвана активно поедать бактерии и вирусы, всяких патогенных микроорганизмов. И если мы употребляем водку, то эта клетка не работает. Алкоголь подавляет активность иммунных клеток, и мы не можем справиться с инфекционным процессом», — пояснил иммунолог Андрей Продеус.
А значит, заявила Малышева, лечить инфекции водкой, например, при гриппе рюмку водки с перцем — это безграмотно. Ведь иммунные клетки будут подавлены.
Кроме того, заявила Малышева, водка не согревает. «На морозе поверхностные сосуды сужены, чтобы вся кровь была в сердце и мозге. Когда вы пьете водку, поверхностные сосуды расширяются, и вы начинаете отдавать тепло. Это большая ошибка — думать, что водка для согрева», — отметила Малышева.
А еще не стоит считать, что водка все хорошо дезинфицирует. «Это тоже неправда, потому что эффектом явной дезинфекции обладают лишь спирты 60, а лучше 90%. 40% может не взять те бактерии, которые вы желаете убить», — предупредил иммунолог.