Легкоатлет рассказал, как правильно дышать во время пробежки зимой на улице

В зимнее время на пробежке следует дышать небольшими глотками, чтобы не дать холодному воздуху глубоко проникнуть в бронхи. Об этом вице-чемпион Самарской и Сахалинской областей по легкой атлетике Дмитрий Саранцев заявил в беседе с «Газетой.ру».

При этом он уточнил, что неправильного дыхания во время бега не существует. По его словам, есть различные техники дыхания при беге. Например, на три шага — два вдоха и один выдох.

«Но на самом деле со временем ваш организм и дыхательная система будут работать автоматически. Мы можем вдыхать и выдыхать не только носом, но и ртом. Чем больше путей поглощения кислорода, тем легче вашему организму и мышцам», — поделился эксперт.

Дышать небольшими глотками во время бега зимой следует для безопасности бронхов. Однако и в этом случае Саранцев рекомендовал использовать баф и трубы, так как, проходя через них, воздух становится теплее. Если человек боится простудиться, то можно отдать предпочтение крытому манежу для тренировок, уточнил эксперт.

Ранее диетолог Анна Гончарова заявила, что зимой следует тщательно следить за количеством потребляемых калорий, чтобы не набрать лишний вес. Она рассказала, что в этот период организм человека должен получать все необходимые полезные микроэлементы, однако и не должен «запасаться» впрок.