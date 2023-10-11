Легко ли быть Росомахой. Хью Джекман и его супермутант из «Людей Икс»

Современное засилье кинокомиксов знатоков жанра не удивляет нисколько — рисованные истории о супергероях начали переносить на большие и малые экраны чуть ли не с момента появления этого вида искусства в его массовом изводе. Ну, а после появления в конце 1970-х «Супермена» с Кристофером Ривом боссы киноиндустрии осознали потенциал этого рынка и наперебой кинулись снимать новые и новые фильмы — с режиссерами первого ряда и известными актерами. Конечно, экранизация популярного комикса ещё не гарантирует, что фильм именно с этими героями тоже станет хитом, — в истории кинокомиксов провалов было много. Но уже в нулевые годы XXI века ситуация резко изменилась — появились новые технологии, компьютерная графика совершила резкий скачок вперед, так что неплохими сборами могли похвастаться серии фильмов про «Человека-паука» режиссера Сэма Рейми или трилогия про Темного рыцаря от Кристофера Нолана. Потом, правда, сердцами зрителей надолго овладела марвеловская киновселенная, но ещё до неё супергерои студии Marvel пытались выстроить свой мир, в который легко пускали посторонних, если они принимали правила игры. Тот цикл назывался «Люди Икс», придумал его режиссер и продюсер Брайан Сингер, ну, а одним из главных персонажей стал Логан-Росомаха, которого сыграл начинающий австралийский актер Хью Джекман.

На пути к Росомахе

Австралийское нашествие на Голливуд началось задолго до Джекмана и на нем, разумеется, не закончилось. Австралия вообще была чуть ли не официальным поставщиком будущих звезд — и экрана, и сцены — для англоязычного мира, хотя, по большому счету, в основном варилась в своем соку. Но ещё в 1960-е рок-группа The Easybeats немного поучаствовала в «британском вторжении», в семидесятые на весь мир прогремело диско в исполнении трио Bee Gees (правда, для этого братьям Гиббс потребовалось вернуться в Англию), ну, а звездность AC/DC или Ника Кейва отрицать вообще бессмысленно. С кино было чуть посложнее, но ещё в 80-е впечатляющего успеха в Голливуде добились Мел Гибсон и Пол Хоган, протоптавшие дорожку тому поколению, к которому и принадлежал Хью Джекман.

Будущий актер родился в Сиднее 12 октября 1968 года; поначалу он собирался быть журналистом и даже окончил соответствующий факультет в технологическом университете родного города, но потом всё же свернул на дорожку лицедейства. Впрочем, и к этому выбору он подошел очень ответственно — учился на театральных курсах, потом три года отучился в местной Академии Исполнительских Искусств. И хотя одной из его первых работ была роль в одном из австралийских сериалов, Джекман поначалу позиционировал себя как театральный актер — и именно в этом качестве он перебрался в конце 90-х в Британию.

Трудный выбор Росомахи

Примерно в те же годы в голливудском кино случилось то самое «австралийское нашествие». Взошла звезда Джеффри Раша, свои первые заметные роли сыграли Рассел Кроу, Кейт Бланшетт, Хит Леджер, Николь Кидман, Хьюго Уивинг. Возможно, поэтому Брайан Сингер спокойно пригласил на одну из основных ролей в экранизации комикса «Люди Икс» уроженца Австралии Хью Джекмана. У того уже имелся солидный театральный опыт — он играл на сцене лондонских театров (хотя свои главные театральные награды Джекман получил, уже сыграв Росомаху), а также небольшая, но внятная фильмография — в 1999-м за мелодраму «Эрскинвильские короли» он был номинирован на награду Австралийской академии кино и телевидения.

Впрочем, приглашение не было таким уж однозначным. На роль Росомахи пробовались самые разные актеры — среди самых ранних вариантов кастинга был, например, хоррор-панк-певец Гленн Данциг, который отказался от роли из-за конфликта с расписанием. Отказался и Рассел Кроу, который и предложил посмотреть на его соотечественника; пробы Джекмана прошли нормально, но без особого восторга. Он мог бы так и остаться в числе множества претендентов, если бы не невезучесть актера Дугрея Скотта, которого Сингер уже утвердил на эту роль, — тот задержался на съемках второй части «Миссия невыполнима» и лишился шанса прославиться. Кстати, чуть позже Скотт всерьез рассматривался как новый Джеймс Бонд — но проиграл и это соревнование, уступив Дэниелу Крейгу. А вот Хью Джекману повезло больше.

Росомаха, Ван Хельсинг и Жан Вальжан

Конечно, всё могло сложиться иначе, но «Люди Икс» Сингера оказались очень успешным проектом — в прокате они заработали около $300 млн при 75-миллионном бюджете. Кинокомпания Fox тогда начала ковать железо, не отходя от кассы, — хотя понятие «киновселенная комиксов» тогда ещё не оформилось. Регулярно выходили продолжения, спин-оффы и приквелы — и Росомаха, как один из самых узнаваемых людей-мутантов, появлялся чуть ли не в каждом из них. Играл его, конечно же, Хью Джекман, который буквально за несколько лет прошел путь от никому не известного новичка до кинозвезды международного масштаба. Этому, правда, способствовали и другие фильмы с его участием.

В 2004 году Джекман сыграл главную роль в фильме «Ван Хельсинг» о борьбе с вампирами, возглавляемыми графом Дракулой. Потом он снимался у Вуди Аллена в «Сенсации», у Даррена Аронофски в «Фонтане», у Кристофера Нолана в «Престиже» и у База Лурмана в «Австралии» — везде в главных ролях. Но на новую ступеньку его карьера шагнула только после мюзикла Тома Хупера «Отверженные», в котором он сыграл Жана Вальжана — за эту роль Джекман получил приз «Золотого глобуса» и номинации на «Оскар» и BAFTA.