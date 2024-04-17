Ледники Камчатки с 1950 года сократились на 36%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Площадь ледников в северной части Срединного хребта и на Кроноцком полуострове Камчатки c 1950 года уменьшилась на 35,6%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института географии РАН.
«Как и большинство ледников Земного шара, ледники Камчатки значительно сократились за последние десятилетия: в северной части Срединного хребта и на Кроноцком полуострове их площадь c 1950 года уменьшилась на 35,6%. При этом средняя скорость сокращения ледников в северной части Срединного хребта в период с 2002 по 2016—2017 годы увеличилась примерно в 4,3 раза по сравнению с периодом 1950−2002 годов, в то время как на Кроноцком полуострове в начале XXI века скорость сокращения ледников практически не изменилась», — говорится в сообщении.
В северной части Срединного хребта наибольшее сокращение наблюдается у мелких ледников с площадью менее 0,1 кв. км и у ледников юго-восточной и южной частей. Основные потери площади оледенения данного района произошли в высотном поясе 1,2 — 1,8 тыс. м: 65,5 кв. км (25,2%) за период c 2002 по 2016—2017 годы. На Кроноцком полуострове наибольшее сокращение площади оледенения за 2000−2019 годы произошло на высотах менее 500 м (55,1%) и 500 — 700 м (27,9%).
Кроме того, на основе данных метеостанций был выявлен слабый рост температуры воздуха до 0,3 градуса за 10 лет в летний сезон и уменьшение осадков в зимний сезон в северной и северо-западной части Камчатки (в среднем 5% — 10% за 10 лет). Вместе с тем, выявлен существенный рост радиационного баланса в мае-сентябре на фоне тенденции к уменьшению облачности, причем в основном за счет облачности нижнего яруса. Все это свидетельствует об увеличении повторяемости антициклонов над регионом в теплом полугодии, которое, видимо, и стало причиной положительной аномалии радиационного баланса. Увеличение повторяемости антициклонов, вероятно, является следствием так называемой «экспансии тропиков», отмечают ученые.
Полученные значения изменений климатических параметров были также использованы для оценки сокращения размеров смоделированного ледника Камчатки. Оценки сокращения площади ледника по модели Орлеманса составили −22% за 20 лет, что согласуется с данными наблюдений в Северной части Срединного хребта.