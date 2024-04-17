Ледники Камчатки с 1950 года сократились на 36%

Кроме того, на основе данных метеостанций был выявлен слабый рост температуры воздуха до 0,3 градуса за 10 лет в летний сезон и уменьшение осадков в зимний сезон в северной и северо-западной части Камчатки (в среднем 5% — 10% за 10 лет). Вместе с тем, выявлен существенный рост радиационного баланса в мае-сентябре на фоне тенденции к уменьшению облачности, причем в основном за счет облачности нижнего яруса. Все это свидетельствует об увеличении повторяемости антициклонов над регионом в теплом полугодии, которое, видимо, и стало причиной положительной аномалии радиационного баланса. Увеличение повторяемости антициклонов, вероятно, является следствием так называемой «экспансии тропиков», отмечают ученые.