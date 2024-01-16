Лечит и калечит: Россиянам назвали семь любопытных фактов о чайном грибе

Факт 1. Чайному грибу тысячи лет. Он был известен ещё в Древнем Китае, а в России получил известность во второй половине XX века, когда его преимущественно выращивали в трёхлитровых банках с водой, подкармливая сахаром. Напиток всегда считался полноценным заменителем кваса. В народе считалось, что чайный гриб может исцелить почти любую болезнь — от артрита до рака.

Факт 2. Чайный гриб не имеет никакого отношения к грибу. Это многослойная упругая пластинчатая структура, которая на первый взгляд кажется единым организмом. Выражаясь научным языком, это медузомицет. Другими словами, колония дрожжевых грибов и бактерий, живущих и размножающихся во взаимовыгодном симбиозе.

Факт 3. Традиционно чайный гриб делали на чёрном или зелёном чае. Однако в наши дни его выращивают и на настоях трав: на мяте, зверобое, эвкалипте, липовом цвете, бессмертнике, чистотеле или иван-чае. Порой в ход идут ягоды, например черника.

Факт 4. Большая часть напитка состоит из органических соединений и сахаров. Дрожжевые грибы перерабатывают сахар в глюкозу и фруктозу, бактерии из этих веществ — в глюконовую кислоту. Она способна активизировать обмен веществ в организме, улучшить работоспособность мышц. Также грибы, перерабатывая глюкозу, производят этанол. В свободном виде в чайном грибе он содержится в крошечных количествах, ведь бактерии перерабатывают этанол в уксусную, молочную, янтарную, винную, яблочную, щавелевую, лимонную и другие органические кислоты.

Факт 5. Чайный гриб богат витаминами и микроэлементами. В том числе речь идёт о витаминах B1, B2, B6, B12 и С. Также в составе есть биогенные амины (серотонин и дофамин), которые отвечают за регуляцию аппетита и настроения. Ещё в нём растворены марганец, железо, никель, медь, цинк, свинец, кобальт, хром и кадмий. Кроме того, в грибе есть пурины. Это вещества, которые в избытке присутствуют в красном мясе и красном вине, а также в мясных субпродуктах, копчёностях и пиве.

Факт 6. Гриб обладает лечебными свойствами. Он содержит пробиотики, которые хорошо справляются с оздоровлением микрофлоры. Если напиток выращен на чёрном или зелёном чае, в нём будут содержаться полифенолы. Они оказывают омолаживающее воздействие на клетки организма, а ещё снижают вероятность развития раковых заболеваний. Также был выявлен седативный эффект при психоэмоциональных нагрузках и улучшение общего эмоционального фона благодаря полифенолам.

Напиток также может стимулировать активность эндокринной и иммунной систем, снижать содержание холестерина в крови, сдерживать процесс образования атеросклеротических бляшек, нормализовать артериальное давление при гипертонии.

Факт 7. Чайный гриб может быть опасен. Напиток требует соблюдения правил гигиены. Использование плохо вымытой посуды, загрязнённых трав, некачественного сахарного сиропа, неочищенной воды может привести к тому, что в продукте будут содержаться патогенные микроорганизмы и тяжёлые металлы. Это может привести к расстройству ЖКТ и даже стать причиной отравления либо токсического поражения печени. Даже правильно выращенный чайный гриб рекомендуется пить не всем. Например, он противопоказан при заболеваниях печени и почек.

Кроме того, чайный гриб нельзя пить как обычную воду. Гипервитаминоз и переизбыток марганца, железа, никеля, цинка и других веществ оказывает токсическое воздействие на большинство органов и может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.