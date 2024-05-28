Лечение заботой. «Сложным» подросткам будут назначать наставников

На сегодняшний день в России около 400 тыс. подростков состоят на профилактическом учете. При этом, каждого четвертого из них «ловят» на рецидиве. Об этом недавно сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
В связи глава ведомства поручил Госдуме разработать инициативу о наставничестве и работе с «проблемными» детьми. Для ресоциализации трудных подростков также будут привлекать к волонтерству и благотворительной деятельности. Сегодня законопроект принят в первом чтении.
«Около полумиллиона подростков в России относятся к категории трудных, более 400 тыс. состоят на учете. При этом сейчас идет на спад подростковая преступность, поэтому крайне важно поддержать ребят, показать им “другую жизнь”, занять их общественно-важными делами, чтобы они прежде всего почувствовали себя важными и нужными. Наставник в данном контексте является опытным человеком, который будет поддерживать и направлять подростка, помогать ему справляться с трудностями и интегрироваться обратно в общество. Это создает условия для развития и самореализации детей, которые, возможно, потеряли веру в свои силы и возможности», — рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
Новый закон дает возможность подросткам получить не только поддержку и направление, но и шанс активной социализации через участие в благотворительной и волонтерской деятельности.
«Это является важным шагом в поддержке гражданского общества и создает условия для развития и успешной адаптации детей, которые в свою очередь вносят вклад в благополучие общества в целом», — заключил депутат.