Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лечение заботой. «Сложным» подросткам будут назначать наставников

Кроме того, их будут привлекать к волонтерской деятельности.

Источник: Reuters

На сегодняшний день в России около 400 тыс. подростков состоят на профилактическом учете. При этом, каждого четвертого из них «ловят» на рецидиве. Об этом недавно сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

В связи глава ведомства поручил Госдуме разработать инициативу о наставничестве и работе с «проблемными» детьми. Для ресоциализации трудных подростков также будут привлекать к волонтерству и благотворительной деятельности. Сегодня законопроект принят в первом чтении.

«Около полумиллиона подростков в России относятся к категории трудных, более 400 тыс. состоят на учете. При этом сейчас идет на спад подростковая преступность, поэтому крайне важно поддержать ребят, показать им “другую жизнь”, занять их общественно-важными делами, чтобы они прежде всего почувствовали себя важными и нужными. Наставник в данном контексте является опытным человеком, который будет поддерживать и направлять подростка, помогать ему справляться с трудностями и интегрироваться обратно в общество. Это создает условия для развития и самореализации детей, которые, возможно, потеряли веру в свои силы и возможности», — рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Участие в молодежных проектах и активностях позволит детям расширить кругозор, получить полезные навыки и познакомиться с людьми, которые действительно могут изменить их жизнь к лучшему.

Новый закон дает возможность подросткам получить не только поддержку и направление, но и шанс активной социализации через участие в благотворительной и волонтерской деятельности.

«Это является важным шагом в поддержке гражданского общества и создает условия для развития и успешной адаптации детей, которые в свою очередь вносят вклад в благополучие общества в целом», — заключил депутат.