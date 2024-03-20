Лазарев день. Что можно и что нельзя делать 21 марта 2024 года

Лазарь родился в Константинополе, где в последствии и принял иночество в Высокогорском монастыре. Житие Лазаря было написано им самим и считается первым автобиографическим произведением на Руси. Он получил прозвище Муромского, Мурманского или Олонецкого по названию острова, расположенного в современной Карелии. Примерно в возрасте 45 лет монах был направлен в Новгород по поручению кесарийского епископа Василия. Ему надлежало списать икону Софии, Премудрости Божией, а также описать все новгородские церкви и монастыри. Он усердно трудился и через 10 лет начал собираться на Родину. Однако ему во сне явился святитель Новгородский вместе с епископом Кесарийским и указали ступать на север, к острову на озере и основать обитель. Лазарь с трудом добрался до необитаемого Мурманского острова на Онежском озере, поселился в хижине, но местные племена были недовольны появлением чужака и сожгли его хижину. Целой осталась только хранившаяся там икона Богородицы. А Лазарь услышал голос: «Неверные люди станут верными, будет единая Церковь и единое стадо Христово. Поставь на сем месте церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы». Примирение с местными произошло, когда Лазарь смог по просьбе старейшины местного племени исцелить слепорожденного ребенка. К старцу стали приходить отшельники из разных уголков, в том числе из Византии. Вместе они построили деревянные церкви в честь Воскрешения Лазаря и Успения Пресвятой Богородицы Печерской. Лазарь Муромский умер на 105-м году жизни и был похоронен возле Успенского храма.