Лазарев день. Что можно и что нельзя делать 21 марта 2024 года

21 марта 2024 года — четвертый день Великого поста. Читается великий канон Андрея Критского. Также отмечается спасение одной из старейших икон — Курской-Коренной Божией Матери. В этот день чтут память святого Лазаря Мурманского. Также отмечается народный праздник Весенний солнцеворот — день весеннего равноденствия. На Руси 21 марта считалось началом нового года.
Что за спасение Курской-Коренной иконы Божией Матери?
Вспоминается спасение одной из древнейших икон Русской Православной Церкви — Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» от злоумышленников, пытавшихся его уничтожить в Знаменском соборе Курска в 1898 году.
Как рассказывает журнал «Фома», Курский-Коренной образ был обретен 8 сентября 1295 года в окрестностях Курска, который до того был разорен полчищами хана Батыя и пришел в запустение. Однажды в близлежащем от города лесу охотник нашел образ, лежавший у корней дерева ликом вниз. Подняв икону, мужчина заметил, что она схожа с известным образом Богородицы «Знамение» из Великого Новгорода. В тот же момент от обретенного образа произошло первое чудо — на месте, где он лежал, с силой забил источник чистой воды. Не решившись оставить образ, охотник построил на месте его обретения небольшую деревянную часовню, в которой и поставил найденную святыню. К иконе началось массовое паломничество. Чуть позже чудотворный образ перенесли в расположенный неподалеку город Рыльск и поставили в новом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, однако вскоре он чудесным образом возвратился на прежнее место явления. Еще несколько раз пытались жители Рыльска перенести икону Богородицы к себе в город, но каждый раз она вновь и вновь возвращалась на прежнее место. В конце концов, рыльчане поняли, что образ надо оставить там, где он был обретен.
К Курскому-Коренному образу Божией Матери «Знамение» неоднократно прибегали за помощью в годы тяжелых испытаний для России, в частности во время польско-литовского нашествия 1612 года и Отечественной войны 1812 года. С иконы было сделано несколько списков, которые также прославились. После революции и Гражданской войны в России она попала за границу и сейчас пребывает в Синодальном Знаменском соборе в Нью-Йорке (США).
Кто такой Лазарь Мурманский?
Лазарь родился в Константинополе, где в последствии и принял иночество в Высокогорском монастыре. Житие Лазаря было написано им самим и считается первым автобиографическим произведением на Руси. Он получил прозвище Муромского, Мурманского или Олонецкого по названию острова, расположенного в современной Карелии. Примерно в возрасте 45 лет монах был направлен в Новгород по поручению кесарийского епископа Василия. Ему надлежало списать икону Софии, Премудрости Божией, а также описать все новгородские церкви и монастыри. Он усердно трудился и через 10 лет начал собираться на Родину. Однако ему во сне явился святитель Новгородский вместе с епископом Кесарийским и указали ступать на север, к острову на озере и основать обитель. Лазарь с трудом добрался до необитаемого Мурманского острова на Онежском озере, поселился в хижине, но местные племена были недовольны появлением чужака и сожгли его хижину. Целой осталась только хранившаяся там икона Богородицы. А Лазарь услышал голос: «Неверные люди станут верными, будет единая Церковь и единое стадо Христово. Поставь на сем месте церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы». Примирение с местными произошло, когда Лазарь смог по просьбе старейшины местного племени исцелить слепорожденного ребенка. К старцу стали приходить отшельники из разных уголков, в том числе из Византии. Вместе они построили деревянные церкви в честь Воскрешения Лазаря и Успения Пресвятой Богородицы Печерской. Лазарь Муромский умер на 105-м году жизни и был похоронен возле Успенского храма.
Что можно делать 21 марта 2024 года?
Продолжается самая строгая неделя Великого поста. Однако в этот день принято устраивать уличные гуляния.
В этот день пекут постное печенье в форме птиц. В тесто можно спрятать небольшие предметы, которые предсказывают близким будущее.
Приснившиеся сны в эту ночь нашими предками считались вещими.
Дома можно поставить букетик из веточек вербы.
Нужно убраться в доме и избавиться от хлама.
Отличный день, чтобы помыть окна.
Что нельзя делать 21 марта 2024 года?
Нельзя ложиться спать слишком поздно.
Нельзя строить планы.
Нельзя также злиться и ссориться.
Нельзя оставлять грязь в доме.
Нельзя откладывать деньги на черный день.