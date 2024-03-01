Лайк: интересные факты о популярной кнопке

А еще известно, что вместо иконки с поднятым вверх большим пальцем мог быть значок «плюс» или «звездочка». Кстати, от «звездочки» отказались из-за того, что одна звезда на том или ином посте могла интерпретироваться двояко: и как символ одобрения, и как символ непонимания («эта запись заслуживает только одной звезды»).