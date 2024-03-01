Лайк: интересные факты о популярной кнопке

Самый распространенный в интернете способ показать, что вам приглянулся тот или иной контент — конечно, поставить лайк. С английского языка это слово переводится как «нравится».
Кто придумал лайк?
Принято считать, что самые первые лайки придумал голландский программист Ван дер Меер и внедрил их в созданной им социальной сети Surfbook в 1998 году.
В Facebook* такая функция появилась лишь спустя 12 лет. В 2013 году представители Ван Дер Меера обвинили американскую корпорацию и пытались взыскать многомиллионный штраф за кражу идеи, но у них ничего не вышло.
Кстати, в Surfbook кнопка не называлась «лайком» и имела другой функционал: она позволяла добавить себе в дневник записи с других ресурсов.
Что могло быть вместо лайка
Привычный и узнаваемый по всему миру лайк мог называться совершенно иначе и выглядеть вовсе не как «палец вверх».
Так, Эндрю Босворт, один из разработчиков Facebook и ныне технический директор компании, рассказывал, что рабочим названием всем знакомой кнопки было «awesome», что переводится с английского как «потрясающе». Однако в итоге кнопка получила название «лайк», так как оно оказалось более универсальным.
А еще известно, что вместо иконки с поднятым вверх большим пальцем мог быть значок «плюс» или «звездочка». Кстати, от «звездочки» отказались из-за того, что одна звезда на том или ином посте могла интерпретироваться двояко: и как символ одобрения, и как символ непонимания («эта запись заслуживает только одной звезды»).
Одобрение или сочувствие: для чего мы ставим лайки
Со временем лайк стал не просто универсальной кнопкой. Он выполняет сразу несколько важных социальных функций.
Во-первых, одобрение. Ставя лайк на тот или иной пост, фото, видеоролик, статью или любой другой контент, вы показываете, что вам это нравится.
Во-вторых, сочувствие. Если кто-то в Сети пишет душещипательный пост или рассказывает о своих переживаниях, неприятностях, проблемах, то своим лайком вы показываете поддержку и солидарность.
В-третьих, флирт. В текущих реалиях многие воспринимают лайк от представителя противоположного пола как первый шаг к знакомству.
И, конечно, это общественное признание. Главная оценка работы любого блогера — это лайк. У кого их больше, тот и влиятельнее, популярнее, интереснее пользователям соцсетей.
Кстати, в TikTok лайк выполняет еще и функцию закладки. Все ролики, которые понравились пользователю, собираются в отдельную папку, чтобы спустя время их можно было еще раз просмотреть.
От лайка к эмоциональным реакциям
Сейчас лайк используется в диджитал повсеместно. У него появилось множество аналогов: «Мне нравится», «Класс» и др.
В феврале 2016-го в Facebook внедрили нововведение, которое впоследствии стало использоваться в большинстве соцсетей — появилась возможность оставлять не только свое одобрение того или иного поста, но и выразить эмоциональную реакцию. Пользователи могли теперь поставить сердце и тем самым признаться в любви, посмеяться, удивиться, а еще выразить грусть или злость.
В самой популярной российской соцсети «ВКонтакте» сейчас также доступны несколько наиболее ярких человеческих эмоциональных реакций на пост: «Нравится!», «Смешно», «Ого!», «Восторг», «Печаль» и &$#%!.
А еще реакции теперь можно оставлять и в мессенджерах на то или иное сообщение. Их используют для того, чтобы показать, кто прочитал сообщение и принял его к сведению.
Самый залайканный пост
Больше всего лайков за все время существования интернета набрал пост аргентинского форварда Лионеля Месси в Instagram*, сделанный 20 декабря 2022 года после победы сборной Аргентины в ЧМ по футболу в Катаре. На текущий момент у публикации-рекордсмена более 75 миллионов лайков.
Кстати, до интернет-рекорда Месси самым залайканным постом в Сети было фото куриного яйца, которое было опубликовано в аккаунте @world_record_egg в январе 2019 года. Публикация набрала 60 миллионов лайков и оказалась частью рекламной кампании американского стримингового сервиса Hulu.
Самые лайкающие российские города
Команда аналитики VK совместно с факультетом психологии МГУ им. Ломоносова в прошлом году исследовала социальные реакции за 2022 год в популярнейшей российской соцсети «ВКонтакте».
А еще интересно, что больше всего лайков ставили в пабликах про юмор — 351 млн, творчество — 122 млн, в городских сообществах — 98 млн, сообществах о фотографии — 79 млн, интернет-СМИ — 69 млн, пабликах про литературу — 57 млн и кино — 52 млн.
*Компания Meta 21 марта 2022 года была признана Тверским судом Москвы экстремистской организацией. Деятельность принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram в России запрещена.