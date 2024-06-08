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Лана дель Рей напала на папарацци в Париже

Певица Лана дель Рей напала на папарацци, преследовавших ее в Париже. Об этом сообщает TMZ.

Источник: Reuters

Она дала отпор преследовавшим ее фотографам, утверждавшим, что они просто туристы, и отобрала телефон у одного человека из группы, но позже вернула.

«Вы ходите за мной и моей семьей! Убирайтесь! Не преследуйте меня!» — кричала она.

Фанатская страница звезды запостила фотографию, сделанную во время ссоры, и Лана дель Рей ответила авторам.

«Эти уроды заявили, что отретушируют фотографии так, что мне не понравится, после ругани. Сталкеры», — высказалась звезда.

Накануне Лана дель Рей подтвердила, что написала песню для титров фильма о Джеймсе Бонде «Спектр», но авторы «бондианы» отвергли трек.