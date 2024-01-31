Квасить всем! BMJ: популярное корейское блюдо уменьшает живот и вес

А заодно надо вспомнить и другие традиционные квашенные продукты. По такой же технологии на Руси квасили все — овощи (включая редис), фрукты, ягоды. Только в отличие от корейцев, китайцев и японцев, мы почти забыли об этом, оставив в питании только квашенную капусту. Даже соленые огурцы и грибы (то есть тоже сделанные по технологии квашения), сменили на маринованные. Пользы в которых гораздо меньше, чем вреда. На периферии нашей кухни выжили такие квашения, как соленые огурцы, моченые яблоки, клюква, брусника, грузинские черемша и чеснок. Они кое-где продаются и некоторые включают изредка их в питание.