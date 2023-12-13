Курение приводит к уменьшению мозга

Согласно исследованию сотрудников Медицинской школы Вашингтонского университета, курение уменьшает размер мозга. Хорошей новостью является то, что отказ от курения может предотвратить дальнейшую потерю ткани, но не вернет ее первоначальный размер. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science.

По словам авторов исследования, поскольку мозг человека естественным образом теряет объем с возрастом, курение фактически приводит к преждевременному старению органа. Курильщики подвергаются высокому риску возрастного снижения когнитивных функций и проявления болезни Альцгеймера. В работе ученые использовали данные из Британского биобанка.

В общей сложности команда проанализировала обезличенные данные о параметрах мозга, истории и генетическом риске курения 32 094 человек. Она выяснила, что эти факторы взаимосвязаны. Кроме того, связь между курением и объемом мозга зависела от дозы: чем больше пачек человек выкуривал в день, тем меньше объем его мозга.

Когда все три фактора были рассмотрены вместе, связь между генетическим риском курения и объемом мозга исчезла, в то время как связь между каждым из этих факторов и поведением, связанным с курением, осталась. Анализируя данные о людях, которые бросили курить много лет назад, исследователи обнаружили, что их мозг всегда оставался меньше, чем у людей, которые никогда не курили.

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«Вы не можете исправить уже нанесенный ущерб, но можете избежать причинения дальнейшего ущерба, — отметили авторы. — Курение — это модифицируемый фактор риска. Есть одна вещь, которую вы можете изменить, чтобы остановить старение своего мозга и подвергнуть себя повышенному риску развития деменции, — это бросить курить».

Недавно ученые из Дании обнаружили, что курение увеличивает риск возникновения депрессивного и биполярного расстройств.

Олеся Маевская