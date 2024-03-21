Купленная за £20 старинная брошь продана на аукционе за £9500

Женщина купила украшение 36 лет назад на блошином рынке в английском Мидлендсе. Изделие было изготовлено в стиле викторианской готики из серебра и украшено лазуритом, малахитом и розовым кораллом. При этом стоимость аксессуара на тот момент не превышала £20 (около 2,3 тыс. руб.), а сама Стил даже не подозревала о его истинной ценности.