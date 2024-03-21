Купленная за £20 старинная брошь продана на аукционе за £9500

Старинная серебряная брошь, более 30 лет назад купленная за бесценок историком искусства Флорой Стил, продана за £9500 (более 1,1 млн руб.) на аукционе Gildings Auctioneers. Об этом сообщает New York Times.
Женщина купила украшение 36 лет назад на блошином рынке в английском Мидлендсе. Изделие было изготовлено в стиле викторианской готики из серебра и украшено лазуритом, малахитом и розовым кораллом. При этом стоимость аксессуара на тот момент не превышала £20 (около 2,3 тыс. руб.), а сама Стил даже не подозревала о его истинной ценности.
Она несколько лет носила брошь на лацкане одного из своих пальто, но потом убрала украшение в шкаф, где оно хранилось несколько десятилетий. Лишь в прошлом году Флора Стил абсолютно случайно увидела похожую брошку в исторической передаче на YouTube-канале.
Ведущий шоу рассказал, что такие украшения делал знаменитый английский архитектор и художник-декоратор Уильям Бёрджес, работавший в Викторианскую эпоху. После этого счастливая обладательница броши решила показать ее специалистам из аукционного дома Gildings Auctioneers.
Флора Стил стала третьим за последние годы человеком, продавшим произведение Уильяма Бёрджеса на аукционе. Одна из ранее обнаруженных брошей ушла с молотка за £31 тыс. в 2011 году.
Незадолго до этого картину, купленную в комиссионном магазине за $4, продали на аукционе за $191 тыс. Как оказалось, автор этого произведения — один из ведущих американских иллюстраторов ХХ века Ньюэлл Конверс Уайет. Сама картина была частью серии иллюстраций к роману Хелен Хант Джексон «Рамона» (1884).