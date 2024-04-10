«Культура срочности»: что это и как с ней бороться

На работе феномен может быть связан с частыми запросами в последнюю минуту, а в личной жизни «культура срочности» включает чрезмерную тревожность в отношениях, частые просмотры ленты новостей в социальных сетях из-за страха упустить что-то. Также это проявляется в моментальном ответе на звонки и сообщения.