«Культура срочности»: что это и как с ней бороться

В быстро меняющемся мире «культура срочности» стирает границу между чем-то действительно важным и тем, что можно оставить на потом.
На работе феномен может быть связан с частыми запросами в последнюю минуту, а в личной жизни «культура срочности» включает чрезмерную тревожность в отношениях, частые просмотры ленты новостей в социальных сетях из-за страха упустить что-то. Также это проявляется в моментальном ответе на звонки и сообщения.
По словам Джоэла Фрэнка, клинического психолога из США, постоянная спешка и невысказанное ожидание того, что вы все время будете «на связи» в профессиональном и личном плане, могут создать состояние повышенной бдительности, которая усиливает стресс и тревогу.
Негативно влияет и феномен «всегда на связи», входящий в «культуру срочности». Он часто требует многозадачности, но человеческий мозг замедляется на 40% при выполнении двух и более заданий одновременно.
Кроме того, постоянная перевозбужденность, являющаяся важным фактором «культуры срочности», снижает чувствительность дофаминовой системы. То есть чем больше вы находитесь в таком состоянии, тем меньше радости испытываете.
Это также препятствует рефлексивному мышлению. Когда мозг перегружен постоянной необходимостью быстро обрабатывать информацию и принимать решения, он часто прибегает к поверхностному мышлению. Это ставит под угрозу способность заниматься работой, требующей концентрации без отвлекающих факторов.
Со временем «культура срочности» может нанести вред и физическому здоровью. Дело в том, что чувство срочности заставляет организм работать так, словно вы находитесь в угрожающей жизни ситуации, называемой «бей или беги». Дыхание учащается, кровяное давление и частота сердечных сокращений повышается, утрачивается способность регулировать эмоции.
Также реакция «бей или беги» способствует появлению гипертонии, недосыпанию, высокому уровню холестерина и запускает воспалительные процессы.
Кроме того, специалист рекомендует регулярно заниматься деятельностью, которая напоминает о том, что спешить некуда.
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Анна Морозова