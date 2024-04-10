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«Культура срочности»: что это и как с ней бороться

Почему вам не стоит моментально отвечать на сообщения?

Источник: unsplash.com

В быстро меняющемся мире «культура срочности» стирает границу между чем-то действительно важным и тем, что можно оставить на потом.

На работе феномен может быть связан с частыми запросами в последнюю минуту, а в личной жизни «культура срочности» включает чрезмерную тревожность в отношениях, частые просмотры ленты новостей в социальных сетях из-за страха упустить что-то. Также это проявляется в моментальном ответе на звонки и сообщения.

По словам Джоэла Фрэнка, клинического психолога из США, постоянная спешка и невысказанное ожидание того, что вы все время будете «на связи» в профессиональном и личном плане, могут создать состояние повышенной бдительности, которая усиливает стресс и тревогу.

Негативно влияет и феномен «всегда на связи», входящий в «культуру срочности». Он часто требует многозадачности, но человеческий мозг замедляется на 40% при выполнении двух и более заданий одновременно.

Кроме того, постоянная перевозбужденность, являющаяся важным фактором «культуры срочности», снижает чувствительность дофаминовой системы. То есть чем больше вы находитесь в таком состоянии, тем меньше радости испытываете.

Это также препятствует рефлексивному мышлению. Когда мозг перегружен постоянной необходимостью быстро обрабатывать информацию и принимать решения, он часто прибегает к поверхностному мышлению. Это ставит под угрозу способность заниматься работой, требующей концентрации без отвлекающих факторов.

Со временем «культура срочности» может нанести вред и физическому здоровью. Дело в том, что чувство срочности заставляет организм работать так, словно вы находитесь в угрожающей жизни ситуации, называемой «бей или беги». Дыхание учащается, кровяное давление и частота сердечных сокращений повышается, утрачивается способность регулировать эмоции.

Также реакция «бей или беги» способствует появлению гипертонии, недосыпанию, высокому уровню холестерина и запускает воспалительные процессы.

Чтобы избежать ловушки срочности, Фрэнк советует замедлиться перед каким-либо действием, чтобы оценить, так ли важно выполнить появившуюся задачу прямо сейчас.

Кроме того, специалист рекомендует регулярно заниматься деятельностью, которая напоминает о том, что спешить некуда.

Ранее эксперты назвали пять способов освободить время для важных дел.

Анна Морозова