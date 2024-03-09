Кукле Барби исполнилось 65 лет

«В отличие от игры с пупсом, в которой маленькая девочка в значительной степени ограничена ролью матери, Барби всегда олицетворяла, что у женщины есть выбор. Даже в ранние годы Барби не приходилось довольствоваться тем, что она была всего лишь девушкой Кена или заядлой покупательницей. У нее была одежда, например, чтобы начать карьеру медсестры, стюардессы или певицы в ночном клубе», — писала в своих мемуарах Рут Хэндлер.