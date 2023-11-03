Куда жаловаться, если стоматолог оказал некачесвенные услуги?
При некачественном оказании стоматологических услуг потребитель вправе обратиться с требованием к медицинской организации о безвозмездном устранении недостатков.
При некачественном оказании стоматологических услуг потребитель вправе обратиться с требованием к медицинской организации о безвозмездном устранении недостатков.
Стоматологические услуги могут быть оказаны некачественно. Получить возмещение или компенсацию можно обратившись к медицинской организации и с исковым заявлением в суд. Пациенты вправе требовать безвозмездное устранение недостатков, соразмерное уменьшении цены за оказанные услуги, возврат уплаченных средств, а также компенсацию морального вреда.
Некачественно оказанная стоматологическая услуга попадает под действие закона о защите прав потребителей и закону «Об основах охраны здоровья граждан».
Стоматологические услуги могут быть признаны некачественными, если в результате их оказания:
Некачественное оказание стоматологических услуг подтверждается результатами независимой экспертизы. Как заявляют в Роспотребнадзоре, пациенту следует уведомить представителя медицинской организации, оказавшей ему стоматологические услуги, о времени и месте ее проведения.
Если в результате экспертизы будет выявлено, что недостатки возникли в связи с некачественно оказанными стоматологическими услугами, то расходы на проведение экспертизы несет медицинская организация. В иных случаях экспертизу оплачивает та сторона, которая потребовала ее проведения, либо расходы могут быть поделены поровну между потребителем и медицинской организацией, если экспертиза назначена по соглашению сторон.
Экспертное заключение не только позволит выявить и зафиксировать недостатки оказанной услуги, но и впоследствии лечь в основу исковых требований.
После получения заключения, следует подготовить письменную претензию, которую нужно направить заказным письмом в клинику, где Вам оказали некачественную услугу. В претензии следует кратко описать суть вопроса, со ссылкой на заключение эксперта и потребовать безвозмездное устранение недостатков оказанной услуги, либо потребовать полное возмещение убытков. К претензии нужно приложить документы (договор, медицинские документы, заключение эксперта). В документе также необходимо указать срок, в течение которого клиника должна рассмотреть претензию и сообщить о результатах (не более 20-ти дней в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей»).
Если недостатки не выявились при принятии или выполнении работы, то вы можете предъявить ваши требования на протяжении всего гарантийного срока, а если такой срок отсутствует, то претензии предъявляются в течение двух лет с момента оказания услуги.
В случае отказа нужно обратиться с исковым заявлением в суд. В иске нужно указать обстоятельства нарушения прав, требования к ответчику и приложить подтверждающие документы.
Пациент также может обратиться с жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора. При установлении нарушений прав потребителя ведомство может выдать исполнителю предписание об устранении нарушений.
Кроме этого при оказании помощи по ОМС потребитель вправе обратиться в страховую медицинскую организацию, в Росздравнадзор, а также в федеральный или территориальный фонды ОМС.