Куда приводят мечи: Netflix исправил провальных «Властелинов вселенной»

Второго сезона перезапуска «Властелинов вселенной» от Netflix никто не ждал: первый с треском провалился и, как казалось, навсегда похоронил некогда популярную франшизу из 80-х. Стриминговая площадка решила рискнуть и продлила шоу — продолжение с подзаголовком «Революция» вызвало восторг у критиков и фанатов. Более того, финал прямо намекает на потенциальный новый виток событий. «Известия» посмотрели мультсериал и узнали, как Netflix исправили провальный проект. Внимание: спойлеры!
Хи-Мен исправился
Первый сезон шоу от Netflix назвали «Властелины вселенной: Откровение», и он полностью провалился у преданных фанатов серии. Несмотря на очень слабый старт, стриминговая площадка решила сделать продолжение — «Властелины вселенной: Революция». Релиз новых пяти эпизодов состоялся 25 января, и проект сразу же вошел в топ-10 самых популярных сериалов на стриминговом сервисе по данным сервиса FlixPatrol. Он не покидает рейтинг уже в течение нескольких дней. Учитывая, какой плохой сарафан был у мультсериала в 2021 году, это можно считать большим успехом. Его оценка от зрителей на сайтах-агрегаторах держится в районе 7−8 баллов из 10.
Первый сезон рассказывал о второстепенных персонажах мультсериала и их попытке возродить погибшего героя Хи-Мена. В продолжении главным антагонистом становится завоеватель Хордак, который в оригинальном шоу был одним из центральных злодеев.
По сюжету, Скелетор (противник Хи-Мена) находится под контролем Хордака, но после очередного жестокого наказания он постепенно выходит из-под контроля, восстает и убивает своего повелителя. Параллельно силы добра сражаются с армией противника и пытаются спасти мир Этернию от тотального завоевания. Завершается заключительный пятый эпизод финальной конфронтацией между главным протагонистом серии Хи-Меном и Скелетором, первый по закону жанра выходит из схватки победителем. Перед титрами есть сцена, которая показывает, что Хордак выжил, но пока восстанавливает силы. Создатели мультсериала оставили потенциальный задел под продолжение, если шоу всё же будет успешным.
Второй сезон — классическая фэнтезийная история о борьбе добра со злом, и это основной плюс продолжения. Чтобы исправиться в глазах недовольных фанатов, было достаточно вернуть оригинальных и любимых персонажей, сделать больший упор на противостоянии между ключевыми героями, преподнести это в максимально пафосной форме с яркой и красивой анимацией. Именно это и произошло в «Революции».
Довольные зрители в своих рецензиях пишут, что второй сезон получился в разы лучше первого. Во многих отзывах говорят, что это те самые «Властелины вселенной», которых они полюбили еще в детстве. Некоторые отметили, что темп повествования местами слишком быстрый, но этого можно было ожидать — создателям пришлось уместить очень много событий в пять эпизодов по 25 минут каждый. Другие в шутку написали, что простили шоураннера Кевина Смита, но расстроились, так как многие просто не захотят смотреть продолжение из-за плохого первого впечатления.
Первый блин комом
«Властелины вселенной: Откровение» от Netflix — это мягкий перезапуск и сиквел популярного шоу, которое выходило с 1983 по 1985 год. Подразумевалось, что «Откровение» подхватит незавершенные сюжетные линии из оригинального мультсериала и будет развивать именно их. То есть это лента с новой историей, которая тесно связана с изначальным повествованием, а не просто старый сюжет в более красивой «обертке».
Начало первого эпизода «Откровений» было многообещающим: вот постепенно появляются знакомые персонажи, вот антагонист Скелетор планирует очередную атаку на силы добра, а вот ему противостоит накачанный супергерой Хи-Мен. Всё это соответствовало первоисточнику, но тут главный герой и злодей умирают, а позицию протагониста занимает женский персонаж Тила. Прием со сменой гендерных ролей достаточно популярен сегодня, но фанаты оригинального сериала это не оценили и были в ярости. Их главный вопрос: зачем делать сериал про Хи-Мена, если в нем нет самого Хи-Мена? У шоу уже был спин-офф с сильной и независимой героиней — «Непобедимая принцесса Ши-Ра», который тоже получил свой перезапуск от Dreamworks на Netflix.
В итоге первый сезон разбомбили на сайтах-агрегаторах и сделали множество разгромных видеообзоров в соцсетях. Шоураннера Кевина Смита обвинили едва ли не во всех смертных грехах и не простили даже после воскрешения Хи-Мена в более поздних эпизодах. Критики, наоборот, остались довольны релизом: качество анимации, озвучка, проработанность характеров персонажей, драматургия — всё это было на голову выше, чем у оригинала. На Rotten Tomatoes оценка первого сезона — более 90% у кинообозревателей и 38% у широкой аудитории.
Непотопляемая франшиза
Оригинальные «Властелины вселенной» считаются одним из самых популярных анимационных шоу 80-х годов, всего вышло 130 серий. У этой франшизы до сих пор есть преданные фанаты, а кадры из старого проекта продолжают расходиться на интернет-мемы. Тогда основной целью шоу было рекламировать и продвигать линейку игрушек от Mattel. К тому моменту компания уже выпускала куклы Барби, машинки Hot Wheels, но фэнтезийная ниша еще не была занята. По «Революции» тоже вышла собственная партия игрушек, так что в Mattel наверняка были заинтересованы в успешном завершении шоу.
Изначально в конце 70-х Mattel предложили сделать линейку игрушек по «Звездным войнам», но в компании от этой идеи отказались. Впоследствии они пожалели о своем решении. Фильм Джорджа Лукаса стал хитом, тема космических воинов была очень популярной среди детей. В 1982 году вышел «Конан-варвар» с Арнольдом Шварценеггером, что тоже повлияло на формирование франшизы «Властелинов вселенной». Из-за этого в ней присутствуют фэнтезийные и научно-фантастические элементы. Чтобы детям было проще разобраться с вымышленным миром, в котором жил Хи-Мен и его соратники, к игрушкам прилагали небольшие комиксы. В них вкратце описывали характеры и способности героев, а их производством занималась DC Comics, что гарантировало качество. Все эти факторы позволили завоевать любовь детей, которые впоследствии стали преданными фанатами франшизы.
Ее популярность не ограничилась только серией игрушек и одним мультсериалом. С середины 80-х по ней выходили сиквелы, видеоигры и литература. Например, по «Властелинам вселенной» существует два полнометражных фильма: один игровой, а другой анимационный. Еще есть не менее семи видеоигр, линейка комиксов и несколько журналов. Анимационных шоу тоже достаточно: спин-офф «Непобедимая Принцесса Ши-Ра» (1985−1987) и его последующий перезапуск от Netflix в 2018—2020-х, «Новые приключения Хи-Мена» (1990−1991), полный ребут оригинального мультсериала с 2002 по 2004 год, «Откровение» и «Революция» снова от Netflix, а также 3D-версия шоу 1983 года тоже от Netflix.
Большая часть этих сериальных проектов так и не смогла завоевать любовь фанатов оригинального мультфильма, хотя критики к ним были более благосклонны. Пока наибольший резонанс получила именно версия Кевина Смита, и завершение релиза на положительной ноте может поспособствовать выходу еще одной версии «Властелинов вселенной».