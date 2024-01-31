Куда приводят мечи: Netflix исправил провальных «Властелинов вселенной»

Начало первого эпизода «Откровений» было многообещающим: вот постепенно появляются знакомые персонажи, вот антагонист Скелетор планирует очередную атаку на силы добра, а вот ему противостоит накачанный супергерой Хи-Мен. Всё это соответствовало первоисточнику, но тут главный герой и злодей умирают, а позицию протагониста занимает женский персонаж Тила. Прием со сменой гендерных ролей достаточно популярен сегодня, но фанаты оригинального сериала это не оценили и были в ярости. Их главный вопрос: зачем делать сериал про Хи-Мена, если в нем нет самого Хи-Мена? У шоу уже был спин-офф с сильной и независимой героиней — «Непобедимая принцесса Ши-Ра», который тоже получил свой перезапуск от Dreamworks на Netflix.