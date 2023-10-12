Куда пожаловаться, если дома нет отопления?

Если отопительный сезон начался, а батареи в квартире остались холодными, у собственников жилья есть возможность повлиять на ситуацию. Подробности читателям aif.ru рассказывает эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук.

Почему не дали отопление?

Причин может быть несколько. Возможно, произошла авария на центральной магистрали, и без тепла останется не одна квартира, а сразу несколько потребителей, возможно, даже целый микрорайон. Бывает так, что есть проблема в доме или именно в вашей квартире: можно уточнить у соседей, пришло ли тепло к ним.

Что делать, если в квартире холодно?

В первую очередь нужно оперативно уведомить об этом теплоснабжающую компанию. Роспотребнадзор уточняет ситуации, в которых потребитель имеет право на перерасчет оплаты за отопление. Например, если тепла не было суммарно в течение месяца 24 часа или более 16 часов единовременно (при температуре от +12 градусов Цельсия до нормативной температуры, в жилых помещениях — не ниже +18 градусов Цельсия).

Следующий шаг — обратиться в управляющую компанию. Для перерасчета оплаты за отопление можно вызвать специалиста, чтобы составить акт о температуре воздуха в квартире. Нормальными для квартир считаются показатели не ниже 18 градусов Цельсия (для угловых — от 20 градусов Цельсия).

Представитель управляющей компании осмотрит отопительную систему и, если это возможно, постарается вернуть тепло в дом. Замеры температуры воздуха проводятся шаровым термометром, при этом нельзя включать обогреватели или же, наоборот, открывать форточки, окна, входные двери.

По итогам замеров составляют акты в двух экземплярах: один направляется в организацию, второй — остается на руках у заявителя. Рекомендуется заручиться поддержкой двух свидетелей, которые смогут подтвердить факт замеров и их результаты.

Что делать с результатами измерений дальше?