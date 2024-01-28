Куда поехать отдыхать в феврале 2024 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море

Плюсы отпуска в феврале

В начале зимы многие пребывают в состоянии предновогодней ажитации, ждут праздников и каникул, стараются закрыть все долги и сдать все отчеты в уходящем году. Однако в конце зимнего сезона большинство россиян начинает чувствовать усталость. Поэтому отправиться отдыхать в феврале 2024 года — это отличное решение, считают эксперты.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» PR-менеджер МТС Travel Анастасия Яковлева, ехать в отпуск в феврале еще и выгодно: к этому времени цены стабилизируются после новогоднего повышения, а спрос снижается. Поэтому куда бы вы ни собрались, в феврале 2024 года можно найти привлекательные варианты для путешествия — как в России, так и за рубежом.

Где отдохнуть в России

На юге

По словам PR-менеджера компании «Яндекс. Путешествия» Дарьи Шулик, если вы хотите отдохнуть от морозов в более теплых местах, то отличный выбор для путешествия — это Краснодарский край.

В самом Краснодаре стоит прогуляться в парке Галицкого (парк «Краснодар»), где много оригинальных инсталляций. Кроме того, в городе находится самый большой японский сад в мире за пределами Японии. Дарья Шулик PR-менеджер

Еще в конце зимы можно поехать в Ставропольский край. Зимой туристов привлекают горячие термальные источники под открытым небом. Например, в 40 минутах езды от Кисловодска находятся Суворовские термальные источники, где можно купаться в открытых бассейнах.

На севере

Для тех, кто не боится морозов, прекрасным вариантом может стать Мурманская область. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть уникальное природное явление — северное сияние. Считается, что для наблюдений за небом, светящимся разными цветами, хорошо подходит небольшое село Териберка. В феврале сюда стоит ехать за полярными пейзажами, за отдыхом в уютных кемпингах и отелях и, конечно, за свежайшими морепродуктами, выловленными из Баренцева моря.

Горнолыжные склоны

Любителям активного отдыха в феврале 2024 года Шулик рекомендует отправиться на один из горнолыжных курортов страны.

Горнолыжные комплексы довольно разнообразны — есть трассы, ориентированные как на новичков, так и на экстремалов. Дарья Шулик PR-менеджер

Для того чтобы покататься на лыжах или сноуборде, в феврале 2024 года можно рассмотреть:

курорт «Домбай»;

Архыз (Карачаево-Черкесия);

«Азау» и «Чегет» в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария);

«Белокуриха» (Алтай).

Туристы приезжают сюда не только ради ухоженных трасс, но и ради прогулок по горам. Полюбоваться живописными видами можно и с высоты, заказав полет на воздушном шаре.

Где отдохнуть за границей

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» руководитель международных проектов группы компаний (ГК) «Слетать.ру» Любовь Воронина, солнце и пляжный отдых в феврале, а также интересные экскурсионные программы туристам лучше всего искать в ОАЭ, Египте, Таиланде, Вьетнаме, на Кубе, Шри-Ланке.

ОАЭ

Одно из самых популярных направлений сейчас — это ОАЭ: в Дубай и другие эмираты россиянам не нужна виза, только загранпаспорт, который должен действовать как минимум полгода с момента въезда в страну.

Прямые рейсы из России в ОАЭ есть у множества авиакомпаний, в том числе отечественных. Они выполняются не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Волгограда и других городов страны, а полетные программы постоянно расширяются. Анастасия Яковлева PR-менеджер

В феврале солнце в ОАЭ самое мягкое, погода позволяет туристам комфортно отдыхать и спокойно ездить по экскурсиям. Они могут увидеть самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа», посмотреть номера знаменитого отеля-паруса «Бурдж-эль-Араб», посетить мечеть шейха Зайда и местный Лувр.

Египет

В Египте в это время тоже комфортная погода: воздух днем прогревается примерно до плюс 25 градусов Цельсия, а температура воды в феврале на море держится, как правило, на отметке плюс 20−23 градуса. Поэтому февраль — подходящий месяц для исполнения мечты, если вам давно хотелось доехать до древних пирамид и храмов, а заодно прокатиться на катере по Нилу или на верблюде по пустыне.

Таиланд

Эксперты советуют не забывать и про Азию и перечисляют преимущества отпуска в феврале в Таиланде:

комфортная погода: влажность становится меньше, а температура воздуха по-прежнему держится на уровне плюс 25−30 градусов;

живописные пейзажи и густые тропики;

свежие фрукты и морепродукты;

разнообразные пляжи и бухты;

множество храмов и достопримечательностей.

«Таиланд — круглогодичное направление, но лучшее время для отдыха там длится с ноября по апрель, когда в стране наступает сухой сезон и дождей практически не бывает», — рассказывает Любовь Воронина. Один из самых популярных вариантов для знакомства с данным направлением — курортный город Паттайя и столица государства Бангкок, где непременно стоит посетить Большой дворец, погулять по пешеходным улицам и съездить на колоритный плавучий рынок.

От 141 000 рублей стоит недельный тур на двоих с вылетом из Москвы в конце января — середине февраля и проживанием в трехзвездочном отеле.

Пляжный отдых

По словам Дарьи Шулик, если в приоритете при планировании путешествия — море и песчаные пляжи, стоит отправляться в следующие страны.

Вьетнам

В феврале наиболее комфортная температура воздуха и воды в юго-восточной части страны. Пляжный отдых в феврале будет самым запоминающимся на таких курортах, как Нячанг, Фукуок и Фантьет.

Например, по словам Любови Ворониной, в Нячанге в феврале примерно плюс 25 градусов, в Фантьете плюс 25−27. Стоимость отдыха вдвоем на семь ночей с вылетом из Москвы в конце января-середине февраля и проживанием в трехзвездочном отеле на завтраках начинается от 150 тысяч рублей.

Во Вьетнаме можно провести отпуск лежа на пляже, но всегда есть возможность поехать на экскурсии: посмотреть древние храмы и современные дворцы, горы и озера. А еще здесь можно довольно бюджетно заняться дайвингом.

Куба

В это время там наступает сухой сезон, дождей практически не бывает. На Кубу едут за уникальной самобытной атмосферой — пляжи с белоснежным песком, бирюзовые волны, непременно сигары и ром, праздник, музыка и веселье. Но это великолепие, старательно поддерживаемое для туристов, сочетается с нищетой местных жителей, поэтому Остров свободы называют «страной контрастов».

Возобновление рейсов в Гавану из Москвы расширило возможности организовать отпуск в этой стране.

От 155 000 рублей начинается стоимость тура на семь дней на двоих с проживанием в отеле 3*, типом питания «только завтраки» и вылетом из Москвы в конце января — начале февраля.

Шри-Ланка

В феврале там жарко — пляжный сезон в разгаре, а значит, отдохнуть у теплого моря точно удастся сполна. Именно поэтому отдых на Шри-Ланке в феврале пользуется популярностью у туристов из России. Как отмечает Любовь Воронина, стоит ехать на юго-запад острова — например, на курорты Мирисса или Бентота. Ради разнообразия можно заняться серфингом или посетить буддийские места силы.

При этом наиболее развитая инфраструктура ждет туристов в Негомбо, откуда также удобно добираться до основных достопримечательностей и живописных мест в центре Шри-Ланки. Отмена платы за визу для россиян до 31 марта 2024 года — еще одно преимущество для путешествия в эту страну зимой 2024 года.

От 152 000 рублей стартуют цены на туры на семь дней на двоих с проживанием в отеле 3*, типом питания «только завтраки» и вылетом из Москвы в конце января — середине февраля.

Индия

Февраль — то время, когда пляжный сезон на Гоа в самом разгаре. Южная часть острова подходит для семейного спокойного отдыха, а северную чаще выбирают молодежь и любители шумных вечеринок.

Доминиканская Республика

Последняя возможность отдохнуть здесь в высокий сезон, поскольку в марте уже начинаются дожди. Уровень сервиса в отелях и шикарные пляжи на берегу Карибского моря делают отдых незабываемым.

Мальдивы

Пляжи и кокосовые рощи на Мальдивах особенно приятно посетить в феврале, в сухой сезон, когда дождей практически не бывает. Отдых здесь точно позволит вам набраться сил перед рабочими буднями.

Танзания (Занзибар)

Помимо отдыха на песчаных пляжах, в Занзибаре стоит съездить на сафари-тур. А для любителей треккинга предлагаются туры по восхождению на действующий вулкан Килиманджаро.

Мексика

В феврале здесь середина лета. В Канкуне прекрасный дайвинг и роскошное бирюзовое море, максимально безопасный отдых. В Акапулько стоит съездить за клубной жизнью, но это не лучшее место для отдыха с детьми.

Самые недорогие направления

Наиболее доступным отдых получится в тех странах, где в конце зимы низкий сезон. Как отмечает Дарья Шулик, в таком отпуске есть несомненные плюсы — отсутствие толп и очередей из туристов.

Грузия

По словам Шулик, те, кого не привлекают жаркие страны, могут поехать в Грузию.

Здесь можно погулять по живописным улицам Тбилиси, а можно посетить горнолыжный курорт, если этот вид отдыха вам по душе. Дарья Шулик PR-менеджер

По словам собеседницы «Ленты.ру», стоимость авиабилетов Москва — Тбилиси — Москва начинается от 19 200 рублей. Время перелета в одну сторону — от 2,5 до 3,5 часа. А стоимость номера для двоих в трехзвездочной гостинице Тбилиси начинается от 2,3 тысячи рублей.

Узбекистан

Довольно бюджетным будет отпуск в Узбекистане. В феврале здесь можно устроить гастротур, чтобы попробовать знаменитый плов и другие аутентичные блюда.

Авиабилет до Ташкента из Москвы и обратно обойдется в сумму от 16,6 тысячи рублей. Перелет в одну сторону продлится около четырех часов. А ночь в номере для двоих в трехзвездочной гостинице будет стоить от 4,5 тысячи рублей.

Что стоит учесть при планировании зарубежного отдыха в феврале

Дарья Шулик советует обратить внимание на следующие моменты.