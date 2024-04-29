Куда поехать на майские праздники в России: 6 подсказок

«К тому же весной можно полюбоваться на редкого зверька — ладожскую кольчатую нерпу. Обычно их видят в апреле, но и в начале мая шансы довольно велики: краснокнижные животные забираются на камни у Ладожского озера и подставляют бока и спины солнцу, а заодно подыскивают себе пару среди сородичей. В другое время нерп заметить сложнее, они становятся более осторожными».