Куда поехать на майские праздники в России: 6 подсказок

В этом году «майские каникулы» неудобно прерываются двумя рабочими днями, но у россиян все еще достаточно времени, чтобы успеть на самолет или поезд и отправиться в красивейшие уголки страны. Хотя бы на четыре дня.
РБК Life вместе с представителями туристической отрасли выбрал самые интересные направления для короткого, но насыщенного путешествия по России.
Нижний Новгород
Как добраться: из Москвы можно доехать на поезде, и быстрее всего будет на «Ласточке» (порядка 3,5 ч в дороге). Стоимость билета в один конец начинается от 2 тыс. руб. Можно выбрать и самолет, но это в два раза дороже.
Где остановиться: в трехзвездочном отеле «Парус» в центре города за ночь попросят 6,2 тыс. руб. В гостинице Les&Park в 6,5 км от города рядом с лесопарком «Щелоковский хутор» подберут двухместный номер по цене от 4,3 тыс. руб.
Короткая поездка для знакомства с Нижним — идеальный вариант. Столица закатов на слиянии Оки и Волги щедра на впечатления. В «Яндекс Путешествиях» подсказывают, что культурную программу по Нижнему стоит наполнить посещением основных достопримечательностей — Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы.
«Посетить сувенирные лавки и магазинчики можно на Большой Покровской улице, которую называют аналогом московского Арбата. А еще Нижний Новгород — прекрасное место для гастротуризма, советуем посетить лапшичную “Совок” и попробовать шаурму на Средном. Весной в городе популярностью пользуется речная навигация — не упустите возможность посмотреть на город с кораблика».
Карелия
Как добраться: в Петрозаводск можно добраться из Москвы самолетом за 7 тыс. руб. и 1,5 часа или поездом за 3 тыс. руб. и 11 часов дороги.
Где остановиться: в парк-отеле Sorola Village на берегу Ладожского озера сдают делюкс-номера от 9,2 тыс. руб. в сутки. В экоотеле «Точка на карте Сортавала» предлагают домики с видом на озера по цене от 15,2 тыс. руб. в сутки.
В этой любимой многими путешественниками республике в начале мая устанавливается прекрасная погода: уже достаточно тепло, дороги подсохли, а значит, удастся без труда добраться до большинства природных достопримечательностей, рассказали в сервисе OneTwoTrip.
«К тому же весной можно полюбоваться на редкого зверька — ладожскую кольчатую нерпу. Обычно их видят в апреле, но и в начале мая шансы довольно велики: краснокнижные животные забираются на камни у Ладожского озера и подставляют бока и спины солнцу, а заодно подыскивают себе пару среди сородичей. В другое время нерп заметить сложнее, они становятся более осторожными».
Если расслабленный отдых с наблюдением за живой природой не для вас, то в Карелии достаточно возможностей для активных приключений. Поезжайте в горный парк «Рускеала» кататься на троллее над водами затопленного мраморного карьера, возьмите экскурсию на внедорожнике к водопадам или поучаствуйте в сплаве по реке Шуя.
Сочи
Как добраться: самолетом. Билеты из Москвы в начале мая на одного пассажира стартуют от 7,9 тыс. руб. Из Петербурга — от 10 тыс. руб.
Где остановиться: проживание в отеле «Бархатные сезоны» (3 звезды) на три ночи в начале мая обойдется от 22,5 тыс. руб. на двоих и с питанием. До моря идти 10 минут, рядом орнитологический парк, «Сочи Парк» и автодром. А стоимость проживания в «Сочи Парк Отель» (3 звезд) стартует от 43,8 тыс. руб. на двоих с трехразовым питанием у шведского стола и с билетами в тематический «Сочи Парк».
Семейные туристы на майских смогут оторваться на аттракционах «Сочи Парка». В туроператоре «Алеан» уверены, что любителям активного отдыха придется по душе Skypark: тут есть веревочный парк, зиплайн и другой околовоздушный экстрим.
«Во “вторые майские”, 11 мая, парк проводит забег в Ахштырском ущелье — Skypark Trail 2024. Присоединиться к спортивным соревнованиям могут дети, подростки и взрослые. Для каждой возрастной категории предусмотрен свой маршрут с соответствующим уровнем сложности», — подчеркнули в туроператоре.
Май — это также хорошее время для прогулок и изучения флоры в парках курорта. В «Дендрарии» расцветают белые цветы (яблоня, калина, апельсин), можно увидеть розовый тамарикс, глицинию и другие растения.
Алтай
Как добраться: Удобнее всего долететь до Горно-Алтайска. Билет из Москвы и обратно обойдется в 20 тыс. руб., в пути проведете около четырех часов.
Где остановиться: в глэмпинге «Айвенго» в Чемале — от 7,1 тыс. руб. за сутки в небольшом домике с видом на горы. В спа-курорте «Кедровый» в Белокурихе — от 11,4 тыс. руб. в сутки за двухместный номер.
Этот живописный край в начале мая привлекает коротким, но очень ярким событием: в горах зацветает маральник (он же багульник сибирский, он же рододендрон даурский, он же сибирская сакура). Это кустарник с красивыми ярко-розовыми цветами, которыми покрываются горные склоны. Зрелище невероятное, и любоваться им можно в большинстве популярных у туристов локаций Алтая.
В OneTwoTrip отмечают, что досуг на Алтае будет зависеть от ваших предпочтений: можно все выходные провести на одной из комфортабельных турбаз или выбрать спа-отель.
Удобнее всего взять в аренду автомобиль и отправиться во вдохновляющее путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых красивых автомобильных дорог мира. «По пути полюбуетесь горными реками и озерами, преодолеете впечатляющие перевалы и сделаете пару остановок, чтобы приобщиться к истории: например, в урочище Калбак-Таш неплохо сохранилось более 5 тыс. петроглифов», — рассказали в OneTwoTrip.
Калининградская область
Как добраться: стоимость авиабилетов из Москвы — от 7,4 тыс. руб. в одну сторону, из Петербурга — от 9 тыс. руб.
Где остановиться: в апартаментах «Кениг Делюкс на Артиллерийской 34» номер на двоих стоит от 17,5 тыс. руб. за три ночи. Центр Калининграда и главные достопримечательности — остров Канта, Кафедральный собор, Рыбная деревня, Музей янтаря — в 15 минутах езды. В загородном комплексе «Фишдорф» (4 звезды) в поселке Матросово за три ночи на двоих попросят от 25 тыс. руб. Любители рыбалки могут арендовать снасти и порыбачить на берегу реки Матросовка или на закрытом озере.
Любителям пеших прогулок туроператор «Алеан» рекомендует изучить «маршрут хомлинов» и собрать коллекцию фотографий с фигурками этих сказочных хранителей города. «Также советуем не упустить возможность увидеть город с воды, отправившись на теплоходную прогулку по реке Преголя. С нее откроются виды на старинный Кафедральный собор, корабли и набережную Музея Мирового океана, здание бывшей Кёнигсбергской биржи».
Гастротуристам советуют съездить в Зеленоградск на «Фиштиваль» (27 апреля — 1 мая). «Это гастрофестиваль уличной еды, где можно оценить все разнообразие блюд из балтийской корюшки, сельди, трески, скумбрии, гребешков, устриц, мидий и крабов, а также поучаствовать в кулинарных мастер-классах. На память о поездке в Калининград можно выбрать сувенир в одной из ремесленных лавок Рыбной деревни».
Кавказ
Как добраться: самолетом из Москвы во Владикавказ можно улететь по цене от 8 тыс. руб., а из Петербурга — от 11 тыс. руб.
Где остановиться: за ночь в трехзвездочном отеле «Москва» во Владикавказе на майские праздники попросят от 5,5 тыс. руб. Ночь в горах будет стоить дороже. Например, в четырехзвездочном отеле «Роза Ветров» в Верхнем Фиагдоне стоимость двухместных номеров начинается от 10 тыс. руб.
Поездка в Кавказский регион точно запомнится надолго. Помимо знаменитых курортов Кавминвод, где можно совместить культурную программу с оздоровительными процедурами, имеются и «дикие» направления. В «Яндекс Путешествиях» советуют Цейское ущелье Северной Осетии, куда можно добраться из Владикавказа. Или полюбоваться Мидаграбинскими водопадами в Верхнем Фиагдоне.