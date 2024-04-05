Новый подход к изучению активности головного мозга. Куда бежит кортикальная волна

— Бегущая кортикальная волна — феномен головного мозга, который можно представить как поочередную активацию нейронов, одного за другим. Нейроны соединены между собой синапсами, и, когда один нейрон стреляет, он может активизировать второй — например, с которым связан, — это самый простой случай. Загорается один нейрон, за ним второй, потом третий — так рождается волна активности, которая бежит сквозь эти нейроны. Бегущая, потому что они активизируются один за другим, а кортикальная — так как это происходит в кортексе, внешней поверхности головного мозга.