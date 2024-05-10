Кто запретил кормить кошек в подвалах?

Отвечает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов:
Меры по ограничению подкармливания бездомных животных обсуждались в Московской, Ленинградской, Челябинской и Волгоградской областях. Запрет на их кормление непосредственно в подъездах и подвалах введён в Костромской области. В Крыму миски с едой запрещено ставить ближе чем за 200 метров от многоквартирных домов.
Однако в большинстве других регионов таких ограничений нет, а там, где они приняты, речь идёт прежде всего о бродячих собаках. Другое дело, что приваживание кошек может не понравиться вашим соседям. Необходимо соблюдать их интересы.
Например, если вы решите соорудить на придомовом участке будку или домик, придётся заручиться поддержкой общего собрания собственников квартир и нежилых помещений. А появление такого сооружения на общем участке садового товарищества или дачного кооператива должно одобрить собрание членов этих объединений.